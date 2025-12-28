Ove estradne afere obilježile su 2025. godinu! Na ovom brutalnom popisu našao se i jedan Hrvat

Godina 2025. ostat će zapamćena kao jedna od onih u kojima su se svjetske zvijezde, političke napetosti, sudski procesi i tragedije isprepleli u snažne medijske oluje. Od pravnih bitki i kulturnih kontroverzi do brutalnih ubojstava i društvenih podjela - javnost diljem svijeta pratila je niz šokantnih priča koje su potresle fanove, kritičare i široku javnost. U nastavku donosimo pregled najintenzivnijih skandala i drama ove godine.

Coldplay i afera na koncertu

Nakon što su tadašnji direktor tvrtke Astronomer, Andy Byron (51) i direktorica ljudskih resursa iste tvrtke, Kristin Cabot, snimljeni zajedno na Coldplay koncertu, krenula su šuškanja o njihovoj navodnoj vezi. Naime, Byron i Cabot viđeni su na stadionu Gillette u Bostonu, 16. srpnja, kako su se zagrlili, no ubrzo su se povukli iz kadra nakon što su ih kamere "kiss cam" uhvatile. S obzirom na to da je njihova veza navodno bila strogo privatna, a oboje u braku, ovaj trenutak postao je globalna vijest. Mediji su se odmah raspisali o njihovoj navodnoj vezi, istražujući sve aspekte njihovih profesionalnih i osobnih života, uključujući pitanja etike u poslovanju, s obzirom na njihove visoke pozicije.

Diddy – sudski proces i teške optužbe

Godina 2025. označila je dugo praćeni pravni slučaj protiv glazbenog mogula Sean ''Diddy'' Combsa, kojemu su federalni sudovi sudili zbog ozbiljnih optužbi uključujući organizirani kriminal.

Combs je tijekom suđenja bio predmet intenzivnog medijskog interesa zbog svjedočenja brojnih žena, uključujući bivšu partnericu, i prikaza videozapisa koji su prikazivali nasilje i kontroveze. Iako je oslobođen većine ozbiljnijih optužbi kao što su trgovina ljudima i udruživanje radi kriminalnih aktivnosti, osuđen je na osnovnim kaznenim točkama vezanim uz organiziranje prostitucije, a sud je odbio njegov zahtjev za oslobađajuću presudu. Tužitelji su tražili i više od jedanaest godina zatvora, a presuda je dodatno potaknula intenzivne rasprave o moći i zlostavljanju u glazbenoj industriji. Osuđen je na četiri godine i dva mjeseca zatvora po dvije točke optužnice zbog seksualnog iskorištavanja. S obzirom da mu se u kaznu uračunava vrijeme provedeno u zatvoru, ostat će iza rešetaka još točno tri godine.

Justin Baldoni i Blake Lively – holivudski pravni rat

Hollywood je 2025. svjedočio dugotrajnoj i kompleksnoj pravnoj sagu između glumice Blake Lively i njezinog kolege, glumca i redatelja Justina Baldonija oko optužbi za seksualno uznemiravanje.

Lively je tužila Baldonija tvrdeći da je stvorio neprijateljsko radno okruženje na setu filma It Ends With Us i da neprimjereno ponašao. Baldoni je potom odgovorio tužbom od čak 400 milijuna dolara na račun Lively, njezina supruga Ryana Reynoldsa i Timesa, tvrdeći da je izrečena negativna priča bila dio kampanje kojom se želi uništiti njegov ugled. Sud je odbacio Baldonijevu tužbu nakon što je propustio rok za dostavu dopune, dok Livelyina tužba ostaje aktivna i bit će razmotrena pred sudom u 2026. godini.

Ubojstvo Roba Reiner – šok u Hollywoodu

Jedan od najsurovijih slučajeva dogodio se u prosincu 2025. kada su legendarni filmski redatelj Rob Reiner i njegova supruga Michele Singer Reiner brutalno ubijeni u svom domu u Brentwoodu, Los Angeles. Tijela su pronađena s ubodnim ranama, a policija je brzo uhitila njihovog sina Nicka Reinera.

Reiner je bio poznat po kultnim filmovima poput When Harry Met Sally, The Princess Bride i Stand by Me, a vijest o njegovoj tragičnoj smrti i uhićenju vlastitog sina potresla je filmsku zajednicu i javnost diljem svijeta. Optužbe protiv Nicka Reinera uključuju dvije točke ubojstva prvog stupnja s posebnim okolnostima, uključujući upotrebu noža, što potencijalno nosi i najstrože kazne prema kalifornijskom zakonodavstvu.

Ubojstvo Charlieja Kirka i reakcija Marka Bošnjaka

Godina 2025. obilježila je i politički motivirano ubojstvo američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, koji je ubijen u rujnu tijekom govora na Sveučilištu Utah Valley u Oremu, Utah. Napadač, identificiran kao Tyler James Robinson, optužen je za ubojstvo i druge teške kaznene točke.

U vezi s ovim su događajem hrvatski pjevač Marko Bošnjak izazvao dodatnu kontroverzu svojim objavama na društvenim mrežama u kojima je komentirao Kirkovu smrt na način koji je mnoge šokirao i potaknuo val kritika diljem interneta, kasnije se ispričao zbog načina na koji je izrazio svoje stavove.

U jednoj objavi podijelio je vijest o ubojstvu Kirka i dodao: „Nitko ne bi trebao poginuti zbog svojih političkih stavova. Nitko, osim Charlieja Kirka.“ U drugima se osvrnuo na Kirkove stavove o pobačaju i silovanju te napisao da se „ovo moglo očekivati“.

