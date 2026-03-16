Srebrne strijele u letu, ostali u panici: Nova era Formule 1 počela je u kaosu!

Nova era Formule 1, započeta revolucionarnim tehničkim pravilima za 2026. godinu, obećavala je potpunu reorganizaciju poretka. Nakon samo dvije utrke, u Australiji i Kini, obrisi nove stvarnosti postaju jasni.

Mercedes je iskočio kao dominantna sila, Ferrari ih pokušava pratiti, nekadašnji prvaci proživljavaju teške trenutke, dok se u sredini poretka rađaju novi heroji. Sezona je tek počela, no već sada možemo analizirati tko je odradio najbolji posao tijekom zime, a tko će ostatak godine provesti pokušavajući nadoknaditi propušteno.

Mercedes je korak ispred Ferrarija, dva koraka ispred ostalih

Pogled na prve dvije utrke sezone bio je identičan: Mercedes 1-2. S pobjedama Georgea Russella i Kimija Antonellija, život u Brackleyju trenutno izgleda idilično. Očekivanja su bila visoka, no čini se da je momčad pod vodstvom Tota Wolffa nadmašila i najoptimističnije prognoze. Njihov bolid W17 ne samo da je brz, već je i konzistentan, a podaci s Velike nagrade Kine to i potvrđuju.

Analiza telemetrije otkriva zastrašujuću prednost. Antonellijevo prosječno vrijeme kruga od 96.66 sekundi i medijan od 96.50 sekundi stavljaju ga u zasebnu ligu, daleko ispred konkurencije. Russell je tek neznatno sporiji, s prosjekom od 96.95, što se pripisuje njegovoj borbi s vozačima Ferrarija nakon restarta iza sigurnosnog automobila. Kada se tvrde gume dovedu na radnu temperaturu, Mercedesova superiornost postaje još izraženija. Antonellijev medijan kruga brži je za gotovo osam desetinki od Leclercovog, dok Russell i dalje ima solidne četiri desetinke prednosti. Ta statistika savršeno oslikava ono što smo vidjeli na stazi: trenutak kada su se "srebrne strijele" jednostavno odvojile i preuzele potpunu kontrolu.

Ferrari je, s druge strane, učvrstio svoju poziciju kao druga najbrža momčad. Lewis Hamilton je u Kini stigao do svog prvog postolja za Scuderiju, no zaostatak za Mercedesom je i dalje značajan, procjenjuje se na oko šest desetinki po krugu u uvjetima utrke. Iako je Ferrari pokazao sposobnost bržeg aktiviranja tvrdih guma, nedostaje im temeljna brzina koju Mercedes posjeduje. Maranello je na dobrom putu, ali taj posljednji korak, onaj najteži, tek je pred njima.

Oliver Bearman zaslužio je bolji bolid od Haasa

Usred drame na vrhu poretka, jedna priča plijeni posebnu pažnju, a to je priča o Oliveru Bearmanu. Mladi Britanac u Haasu vozi sezonu karijere i nakon dvije utrke nalazi se na nevjerojatnom petom mjestu u poretku vozača sa 17 bodova. Njegova vožnja u Kini, gdje je završio kao peti, bila je pravo remek-djelo. Nakon lošeg starta pao je na dvanaesto mjesto, no uslijedilo je ono što je sam opisao kao "četrdeset kvalifikacijskih krugova". Jednog po jednog, pretjecao je Sainza, Verstappena, Gaslyja i ostatak sredine poretka, demonstrirajući talent koji očito nadilazi mogućnosti njegovog bolida.

Haasov VF-26 je solidna platforma, što je i sam Bearman potvrdio, no momčad je i dalje resursima najsiromašnija na gridu. Dok se Bearman bori s vozačima znatno bržih bolida, njegova frustracija novom generacijom bolida je opipljiva. Kritizirao je prevelik utjecaj električnog dijela pogonske jedinice, usporedivši utrkivanje s Formulom E, gdje se sve svodi na upravljanje energijom, a ne na čisto vozačko umijeće. Unatoč tome, njegovi rezultati govore sami za sebe. Haas je zahvaljujući njemu trenutno četvrti u poretku konstruktora, ispred Red Bulla, što je uspjeh koji graniči sa znanstvenom fantastikom.

Red Bull prividno izgleda loše, ali to neće dugo trajati

Nakon godina dominacije, Red Bull Racing je doživio šokantan početak 2026. godine. S tek dvanaest osvojenih bodova i petim mjestom u poretku, momčad iz Milton Keynesa je u ozbiljnim problemima. Max Verstappen je pretrpio odustajanje u Kini zbog tehničkog kvara, a čak i kada bolid izdrži, nedostaje mu brzine. Analiza pokazuje gdje točno gube vrijeme. Ironično, njihova vlastita pogonska jedinica, razvijena u suradnji s Fordom, posjeduje zavidnu brzinu na ravnim dijelovima, parirajući čak i Mercedesu.

Problem leži u šasiji. Gledajući Verstappenovu kameru iz bolida tijekom kvalifikacija, vidljivo je koliko je novi RB22 nestabilan. Vozači se bore s bolidom u svakom zavoju, a stražnji kraj ne pruža nimalo povjerenja. Najveći gubici dolaze u brzim zavojima, poput zavoja 7 i 8 u Šangaju, gdje su prisiljeni usporiti kako bi uopće ostali na stazi i efikasno prikupili energiju. Taj deficit je toliki da im ni prednost na ravnim dijelovima ne može pomoći da se obrane ili napadnu. Ipak, prerano je otpisati Red Bull. S vojskom vrhunskih inženjera privučenih iz Mercedesa i Ferrarija te s resursima kojima raspolažu, samo je pitanje vremena kada će pronaći rješenje. Njihov trenutni pad više se čini kao privremena oluja nego kao trajno stanje.

Flavio Briatore omastio je brk, nakon prošle sezone gledamo potpuno drugi Alpine

Potpuna suprotnost Red Bullu je momčad Alpine. Nakon katastrofalne 2025. sezone u kojoj su završili na posljednjem mjestu, povratak kontroverznog Flavia Briatorea na čelo momčadi donio je radikalne promjene. Alpine je strateški žrtvovao cijelu prošlu godinu, preusmjerivši sve resurse na razvoj bolida za 2026. i, što je ključno, napustio je vlastiti program razvoja motora kako bi postao Mercedesov klijent.

Ta se odluka pokazala punim pogotkom. Pierre Gasly je u Kini osvojio šesto mjesto, a momčad nakon dvije utrke ima deset bodova i drži sedmo mjesto. To je kvantni skok u odnosu na prošlogodišnje mučenje na začelju. Iako je Briatore u svom stilu izjavio kako je performans i dalje "slab" u usporedbi s njegovim ciljevima koji uključuju postolja, jasno je da je momčad iz Enstonea na pravom putu. Prelazak na Mercedesove motore dao im je temelj na kojem sada mogu graditi, a čini se da je šasija A526 dostojna pogonske jedinice koju koristi.

McLaren je enigma, ali investicije s Bliskog istoka daju nadu

Bivši prvaci iz 2024. i 2025. godine, McLaren, trenutno su najveća nepoznanica. Nakon katastrofalne VN Kine, gdje ni Lando Norris ni Oscar Piastri nisu uspjeli startati utrku zbog tehničkih problema u krugu za zagrijavanje, momčad iz Wokinga suočena je s krizom rezultata. Ipak, njihova budućnost izgleda svjetlije no ikad. Krajem 2025. godine, bahreinski državni fond Mumtalakat i CYVN Holdings iz Abu Dhabija preuzeli su stopostotno vlasništvo nad momčadi u poslu koji je procijenjen na vrtoglavih pet milijardi dolara.

Ova golema financijska injekcija osigurala je McLarenu dugoročnu stabilnost i pojednostavila je upravljačku strukturu, omogućujući potpuni fokus na tehnički reset. Iako im trenutni rezultati ne idu u prilog, posjeduju resurse o kojima većina timova može samo sanjati. Sada je na inženjerima da tu financijsku moć pretvore u brzinu na stazi.

Aston Martin je u ogromnim problemima, a problem nije samo u Hondi

Ako je za neku momčad početak nove ere bio noćna mora, onda je to Aston Martin. San Lawrencea Strolla o stvaranju supertima koji će se boriti za naslov prvaka pretvorio se u borbu za pretposljednje mjesto. S nula osvojenih bodova, problemi su duboki i višeslojni. Partnerstvo s Hondom započelo je katastrofalno. Japanski motor je nepouzdan, preslab, pretežak i, što je najgore, proizvodi "abnormalne vibracije" toliko snažne da oštećuju sustav baterija i uzrokuju fizičku nelagodu vozačima.

No, krivnja nije isključivo na Hondi. Interni problemi u momčadi postali su očiti. Strollova nestrpljivost i "okidaču sklona" politika zapošljavanja stvorili su vakuum u vodstvu, gdje je svako novo veliko ime potkopalo ono prethodno. Momčad je narasla s 400 na preko 1100 zaposlenika bez jasne strukture i stabilnosti na vrhu. Dizajnerski guru Adrian Newey stigao je prekasno da bi imao značajniji utjecaj, a njegova i Strollova šutnja u Bahreinu, dok su drugi morali objašnjavati probleme medijima, govorila je više od tisuću riječi. Za Fernanda Alonsa, ovo je još jedna gorka pilula u karijeri ispunjenoj pogrešnim odlukama, a njegov "El Plan" o osvajanju treće titule čini se daljim no ikad.

Početak nove sezone donio je upravo ono čemu smo se nadali: nepredvidljivost. Iako Mercedes djeluje nedodirljivo na vrhu, bitke koje se vode iza njih obećavaju jednu od najzanimljivijih sezona u novijoj povijesti Formule 1.

