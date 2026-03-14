Problemi za Red Bull se nastavljaju: Verstappen nakon kvalifikacija otkrio bolnu istinu o sezoni

Velika nagrada Kine donijela je iznimno težak početak vikenda za Maxa Verstappena, koji nije skrivao razočaranje nakon kvalifikacija u Šangaju. Aktualni višestruki svjetski prvak priznao je da se u bolidu momčadi Red Bulla osjeća gotovo bespomoćno te da mu vožnja trenutno više nalikuje borbi za kontrolu nego pravom utrkivanju.

Problemi su počeli još u sprint utrci, kada je Verstappen imao izrazito loš start i odmah izgubio nekoliko pozicija. Taj trenutak praktički je odredio njegovu utrku, koju je završio izvan bodova, a situacija se nije bitno popravila ni kasnije tijekom kvalifikacija za glavnu nedjeljnu utrku. Nizozemac je na kraju izborio tek osmo startno mjesto, uz značajan zaostatak za najbržima.

U Red Bullu su tijekom vikenda pokušavali pronaći rješenje kroz brojne promjene na bolidu, no Verstappen tvrdi da nijedna od njih nije donijela željeni napredak. Prema njegovim riječima, bolid se ponaša potpuno nepredvidivo, u nekim zavojima ima previše preupravljanja, u drugima podupravljanja, zbog čega vozač nema osjećaj kontrole niti jasnu referencu kako napasti krug.

“Isprobali smo razne promjene, ali iskreno – ništa nije pomoglo. Cijeli vikend smo sporiji nego što bismo trebali biti. Teško je pronaći pravi ritam jer bolid jednostavno ne reagira kako očekujem. Svaki krug više je borba za preživljavanje nego prava vožnja”, priznao je Verstappen nakon kvalifikacija.

Osim problema s balansom bolida, Verstappen je imao i poteškoća na samom startu sprint utrke, kada nije dobio dovoljno snage iz pogonske jedinice. Ipak, naglasio je da baterija nije bila uzrok tog problema, već nedostatak snage iz motora, situacija koja ga je podsjetila na slične poteškoće koje je ranije ove sezone imao Liam Lawson.

Zbog svega toga Verstappen ne očekuje čudesan rasplet u nedjeljnoj utrci. Svjestan je da s trenutnim performansama bolida teško može napredovati kroz poredak, pa je realno procijenio da bi mogao završiti utrku otprilike ondje gdje i starta.

Iako je Red Bull Racing na početku sezone u Australiji djelovao konkurentnije, Verstappen smatra da je tadašnja slika bila donekle varljiva. Po njegovu mišljenju, bolji rezultat u Melbourneu više je bio posljedica slabijeg vikenda konkurenata nego stvarne brzine njihove momčadi. Kako je objasnio, staza u Šangaju jednostavno je razotkrila sve slabosti bolida, a najveći rivali poput Ferrari i McLaren sada izgledaju znatno snažnije.

Za Verstappena, koji je posljednjih godina dominirao svjetskim prvenstvom, ovo je neobično težak početak nove ere pravila u Formuli 1. Ako Red Bull uskoro ne pronađe rješenje, sezona koja je trebala biti još jedna borba za naslov mogla bi se pretvoriti u borbu za povratak na sam vrh.