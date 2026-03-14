Atrakcija u Šangaju: Poznata lica pojavila se uz stazu Grand Prix vikenda

Formula 1 se vratila u Kinu, a s njom i nepredvidivost i drama koje donosi nova tehnička era. Šangajska staza, sa svojom ikoničnom, 1.2 kilometra dugom ravnicom, bila je domaćin prvog od šest sprint događaja u sezoni 2026., pružajući timovima i vozačima prvi pravi test u uvjetima ograničenog vremena za pripremu.

Nakon dominantnog otvaranja sezone u Australiji, Mercedes je potvrdio status vodeće sile, a George Russell je pobjedom u subotnjem sprintu još jednom istaknuo tko postavlja tempo na početku revolucije pravila.

Nakon samo jednog slobodnog treninga, vozači su gurnuti ravno u kvalifikacije za sprint, a potom i u samu utrku. Bio je to vikend u kojem su se strategija, prilagodba i razumijevanje novih, iznimno kompleksnih pogonskih jedinica pokazali ključnijima no ikad. Dok su Srebrne strijele nastavile svoj pobjednički niz, rivali poput Red Bulla i Aston Martina suočili su se s bolnom stvarnošću zaostatka.

Russell zadržao mirnoću u borbi s Ferrarijem

George Russell je u subotnju sprint utrku krenuo s prve pozicije, koju je osigurao dominantnim nastupom u petak, kada je ponovno predvodio Mercedesov 1-2 poredak. Ipak, put do pobjede nije bio nimalo lak. Već na samom startu našao se pod pritiskom Ferrarijevog dvojca, a u jednom je trenutku Lewis Hamilton, sada u crvenom kombinezonu, uspio preuzeti vodstvo.

"Bila je to prilično zabavna utrka, s puno strategije u igri. Lewis je odradio nevjerojatan posao i uhvatio me nespremnog. Ima iskustva, a ja očito imam još malo za naučiti", priznao je Russell nakon utrke.

Ključni trenutak dogodio se nakon izlaska sigurnosnog automobila, uzrokovanog zaustavljanjem Nice Hülkenberga. Pri ponovnom startu, Charles Leclerc je pokušao iskoristiti priliku, no i sam se borio s hladnim gumama. "Vidio sam da je George imao problema s prijanjanjem i pomislio da je to moja prilika. Pokušao sam biti agresivniji, ali imao sam isti problem i skoro izgubio kontrolu", izjavio je Leclerc, koji je na kraju završio kao drugi. Njegova borba s momčadskim kolegom Hamiltonom omogućila je Russellu da se odvoji i mirno privede utrku kraju. Hamilton je ciljem prošao kao treći, vidno nezadovoljan ishodom. "Vodio sam, a završio treći, nije baš sjajno", kratko je prokomentirao sedmerostruki prvak.

Nova pravila: Džungla na stazi i glavobolja za inženjere

Dok Mercedes uživa u plodovima svog rada, ostatak grida bori se s izazovima koje su donijeli novi propisi. Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen bio je najoštriji u svojoj ocjeni, nazvavši trenutno stanje u Formuli 1 "džunglom". Nizozemac je nakon lošeg starta sprint završio tek na devetom mjestu, a njegov Red Bull je u kvalifikacijama zaostajao golemih 1.7 sekundi za Russellom.

"Iskreno, trenutno je prava džungla. Nadam se da će se stvari malo približiti, ali u ovom trenutku se ne možemo boriti s vodećim bolidima", rekao je Verstappen. Posebno je izrazio zabrinutost zbog sigurnosti na startu, gdje vozači ponekad kreću s gotovo ispražnjenom baterijom, što stvara opasne razlike u brzini.

Kompleksnost novih pogonskih jedinica najbolje se očitovala na primjeru Charlesa Leclerca u kvalifikacijama. Monegašanin je na dugoj ravnici ostao bez električne energije ranije od rivala, što ga je koštalo nekoliko desetinki i bolje startne pozicije. Problem leži u tome što sustav za upravljanje energijom uči i prilagođava se na temelju vozačevog stila, stanja guma i uvjeta na stazi. Svaka, pa i najmanja promjena u pristupu zavoju, poput odabira nižeg ili višeg stupnja prijenosa, može drastično utjecati na to gdje i kada će se energija trošiti, a gdje prikupljati. U formatu sprinta, bez vremena za povratak u boks i resetiranje parametara, takve pogreške postaju iznimno skupe.

Paddock u fokusu

Unatoč tehničkim izazovima na stazi, atmosfera u Šangaju bila je električna. Povratak Formule 1 nakon višegodišnje pauze privukao je ogroman broj gledatelja, a tribine su bile ispunjene do posljednjeg mjesta. U paddocku je vladala prepoznatljiva mješavina napetosti i glamura. Dok su se inženjeri borili s podacima, pažnju fotografa privlačili su i događaji izvan garaža. Tako je u Ferrarijevom kutku često viđena Alexandra Saint Mleux, supruga Charlesa Leclerca, čija je pojava postala nezaobilazan dio vizualnog identiteta najprestižnijeg oktanskog cirkusa.

Nakon uzbudljivog sprinta, sve su oči sada uprte u kvalifikacije za glavnu utrku i nedjeljni spektakl. Mercedes je očiti favorit, no sprint je pokazao da Ferrari ima trkaći tempo kojim može parirati. U nepredvidivoj džungli novih pravila, svaki krug donosi nova saznanja, a ishod Velike nagrade Kine i dalje je potpuno otvoren.

