Alarm u Red Bullu: Max Verstappen nakon utrke poslao zabrinjavajuću poruku

Početak Grand Prix vikenda u Šangaju donio je veliko razočaranje za četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena. Nizozemac je u sprint utrci ostao bez bodova, završivši tek na devetom mjestu, što je dodatno produbilo frustracije na početku sezone..

Vozač Red Bulla imao je težak dan već od kvalifikacija. U sprint kvalifikacijama zauzeo je osmo mjesto, čak 1,7 sekundi iza najbržeg Georgea Russella, a odmah nakon toga priznao je da bolid nije funkcionirao kako treba.

“Nemamo prianjanja, nemamo ravnoteže, a u zavojima gubimo ogromnu količinu vremena”, opisao je Verstappen probleme koji su mučili momčad tijekom cijelog dana.

Situacija se dodatno pogoršala na samom startu sprinta. Verstappen je imao problema s okretajima motora pri polasku, zbog čega je odmah izgubio nekoliko pozicija i pao sve do 13. mjesta. Iako je pokušao nadoknaditi izgubljeno, povratak poput onog u Australiji ovoga puta nije bio moguć.

Podsjetimo, na otvaranju sezone u Melbourneu Verstappen je startao tek s 20. mjesta nakon izlijetanja u Q1, ali je tada impresivno stigao do šestog mjesta. U Šangaju takav preokret nije uspio ponoviti.

Nakon utrke Nizozemac nije skrivao razočaranje.

“Iskreno, nemam baš puno riječi. Sve što je moglo poći po zlu – pošlo je po zlu. Start je jedan od problema koji moramo riješiti, ali nakon toga balans bolida bio je posvuda. Imali smo i ogromno trošenje guma, što je bilo potpuno nekontrolirano”, rekao je Verstappen.

Dodao je i kako momčad mora brzo pronaći rješenja:

“Jednostavno se moramo posložiti i dovesti stvari u red.”

Ovaj rezultat posebno je iznenađujući jer je Verstappen do sada bio gotovo nepogrešiv u sprint utrkama. Prvi put u karijeri završio je sprint izvan bodova, iako je u dosadašnjim skraćenim utrkama slavio čak 13 puta, čak deset više od bilo kojeg drugog vozača.

Težak vikend nije pogodio samo Verstappena. Njegov momčadski kolega Isack Hadjar također je imao niz problema. Iako je startao s desetog mjesta, utrku je završio tek kao 15. nakon incidenta u prvom krugu s Kimijem Antonellijem.

Vozač Mercedesa imao je loš start i pokušavajući se vratiti u borbu prekasno je zakočio u zavoju broj šest, pritom udarivši u Hadjarov bolid. Francuz je nakon toga vozio s oštećenjem do kraja utrke.

“Prvi sektor prošao je prema planu, a onda je Kimi potpuno promašio kočenje i oštetio naš bolid. Ostatak utrke bio je jako težak jer sam se morao braniti od bržih bolida”, objasnio je Hadjar.

Dodao je kako momčad zbog oštećenja nije mogla prikupiti gotovo nikakve korisne podatke.

Početak vikenda u Kini tako je otvorio brojna pitanja za Red Bull, koji se na početku sezone pokušava nametnuti u borbi s Mercedesom i Ferrarijem, dok je McLaren također vrlo blizu u poretku snaga.

Za Verstappena i njegovu momčad sada slijedi ključan zadatak – pronaći brzinu i stabilnost prije glavnih kvalifikacija i nedjeljne utrke, jer ako se problemi nastave, ovaj vikend u Šangaju mogao bi postati jedan od najtežih za aktualnog prvaka u posljednjih nekoliko godina.

