Mercedes nastavlja dominaciju, a naši komentatori sve su pratili: 'Ohrabruje me buđenje ove ekipe'

VN Kine Formule 1 počela je u petak rano ujutro po našem vremenu jedinim slobodnim treningom, a potom i kvalifikacijama za sprint utrku.

George Russell osvojio je pole position ispred momčadskog kolege Kimija Antonellija za Mercedesov plasman na 1-2. Drugi i treći red ponudit će okršaje McLarena i Ferrarija. Norris je treći, Hamilton četvrti, Piastri peti, a Leclerc šesti. Neugodno je iznenađenje Red Bull, Verstappen je završio na osmom mjestu, a Hadjar desetom.

Kvalifikacije ste mogli pratiti na RTL 2 i platformi VOYO uz komentatore Antu Vetmu i Anđelka Kecmana koji su po izlasku iz kabine dali svoj komentar na viđeno za portal Net.hr.

"Ništa neočekivano nismo vidjeli, ali ohrabruje buđenje McLarena", počinje Ante Vetma. "McLaren je bio u Australiji jako razočarao, ovdje se probudio razdvojio dva Ferrarija i sada imamo i u drugom i trećem startnom redu jedan McLaren i jedan Ferrari. Za očekivati je da bi McLaren samo mogao napredovati u nastavku sezone.

Ferrari je isprobao svoje novo, popularno, makarena krilo. Ispostavilo se da nije donijelo previše, tako da i ta priča se polako privodi kraju. Zaostatak za Mercedesom je prevelik, ali sprint je, početak sezone, još je puno nepoznanica i sve se može dogoditi", kazao je Ante.

"Potvrđujem što je Ante rekao i samo bih dodao da je lijepo bilo vidjeti Alpine tako visoko plasiran. S obzirom na to da je to ipak ekipa koja je bila posljednja prošle sezone, Pierre Gasly uzeo je bod u Australiji, sada sedmo mjesto kvalifikacija. Oni mogu posebno biti zadovoljni. Ostatak je u skladu s očekivanjima", dodao je Anđelko Kecman.

Što ćemo s Red Bullom koji je završio osmi i deseti?

"Pitanje je zašto su završili osmi i deseti i zašto im ova staza ne leži", odgovara Anđelko. "Nisu baš ni pretjerano briljirali u Australiji. Ok, imao je Max Verstappen najbrže vrijeme jednoga kruga, probio se s 20. na 6. mjesto, ali Hadjaru je otkazao bolid tako da nekako sam podvojenog mišljenja oko njih", rekao je Kecman.

Ante Vetma uočio je zanimljiv detalj. "Možda nismo vidjeli to na kvalifikacijama, ali smo vidjeli na jedinom treningu da je jako puno različitih ekipa, različitih vozača, doživljavalo tehničke probleme, tako da je u ranoj fazi sezone za očekivati da bi možda neki od tih tehničkih problema mogli odrediti rezultate, bilo sprint utrke ili glavne utrke", kazao je Ante.

Što očekivati sutra u sprintu? Može li Ferrari parirati Mercedesu s obzirom na kraći format?

"S obzirom na to da nema obaveznog stajanja u boksovima, što bi trebalo na neki način, ako ćemo se voditi Australijom odgovarati Ferrariju. Kraći format utrke od 19 krugova i ako ponove start, teško će biti, Mercedesu se boriti s njima jer smo jako dobro pratili borbu između Russella i Leclerc u Melbourneu, gdje je uspio Leclerc odoljeti do tih famoznih bokseva. E sad, pitanje Russell je rekao da su cijeli tjedan potrošili upravo na tome kako bi doradili svoj start. I tu ostaje pitanje kako će to izgledati sutra", kazao je Anđelko.

"Ne samo za start, već i tijekom tih 19 krugova, s obzirom na na prirodu, staze nemaju obvezu ulazaka u boks, ali za očekivati je barem jedan ili virtualni sigurnosni automobil ili sigurnosni automobil, tako da u tih kratkih devetnaest krugova svašta se može dogoditi da se i sa strateške strane ispremiješa poredak", zaključio je Ante Vetma.

