Prosinečki odabrao najboljih 11 s kojima je igrao: Teško ćete pogoditi jedinog hrvatskog igrača

Robert Prosinečki, legendarni hrvatski reprezentativac i osvajač bronce iz Francuske 1998. godine, a sada i izbornik Kirgistana, izdvojio je najboljih 11 igrača s kojima je dijelio svlačionicu tijekom bogate karijere.

U velikom intervjuu za Flashscore, koji je išao u dva dijela, Veliki Žuti ispričao je čitavi niz zanimljivih anegdota, a istaknuo je i Johana Cruyffa kao najboljega trenera pod kojim je igrao.

Veliku je počast dao fantastičnom Goranu Vučeviću, uvrstivši ga u najboljih 11 s kojima je ikad igrao.

Tražio ga je novinar da izabere najboljih 11 s kojima je igrao ili protiv kojih je igrao.

"Odabrat ću među igračima s kojima sam igrao: Paco Buyo - Chapi Ferrer, Fernando Hierro, Miguel Nadal, Gordillo - Dejan Savićević, Guardiola, Michel, Luis Figo - Ronaldo i Goran Vučević", izdvojio je Prosinečki koji se u intervjuu dotaknuo i Luke Modrića:

"On je poseban, ima 40 godina i još uvijek igra na najvišoj razini. Toliko godina u Real Madridu, sada u Milanu, još uvijek s reprezentacijom... Završio je drugi i treći na Svjetskom prvenstvu sa zemljom od četiri milijuna ili tri i pol milijuna ljudi. To nije normalno. Fizički, što mogu reći? Nevjerojatno je tako dugo nastaviti na ovoj razini, a ne u nižim ligama. Samo on to može. Otišao je u Italiju zbog svog mentaliteta, osvojiti ligu tamo. I bit će na Svjetskom prvenstvu. Kapa dolje."

