104. na svijetu /

Robert Prosinečki ima novi posao. Za ovu državu neki nisu ni čuli

Robert Prosinečki ima novi posao. Za ovu državu neki nisu ni čuli
Foto: Goran Mehkek/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

Ovo je "Velikom Žutom" četvrti put da vodi neku reprezentaciju

10.12.2025.
13:51
Sportski.net
Goran Mehkek/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia
Ono o čemu smo jučer pisali sada je dobilo potvrdu. Bivši hrvatski reprezentativac i bivši izbornik Crne Gore, Robert Prosinečki, postao je novi izbornik Kirgistana.

Kirgistan je 104. reprezentacija svijeta, a u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo došao je do treće faze kvalifikacija, u kojoj mu je nedostajalo pet bodova za dodatno doigravanje. Prosinečki ima već dosta iskustva kao izbornik budući da je, osim Crne Gore, ranije radio i kao izbornik Azerbajdžana te Bosne i Hercegovine. Osim reprezentacija Prosinečki je vodio i brojne klubove uključujući Rudeš i Crvenu Zvezdu.

