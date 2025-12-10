Robert Prosinečki ima novi posao. Za ovu državu neki nisu ni čuli

Ono o čemu smo jučer pisali sada je dobilo potvrdu. Bivši hrvatski reprezentativac i bivši izbornik Crne Gore, Robert Prosinečki, postao je novi izbornik Kirgistana.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kirgistan je 104. reprezentacija svijeta, a u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo došao je do treće faze kvalifikacija, u kojoj mu je nedostajalo pet bodova za dodatno doigravanje. Prosinečki ima već dosta iskustva kao izbornik budući da je, osim Crne Gore, ranije radio i kao izbornik Azerbajdžana te Bosne i Hercegovine. Osim reprezentacija Prosinečki je vodio i brojne klubove uključujući Rudeš i Crvenu Zvezdu.