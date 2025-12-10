Skandal na trgu pokrenuo lavinu, potpisalo više od 60.000 ljudi: 'Uđi u svoju sobu i radi to'

Više je od 60.000 potpisa građana koji su rekli "ne" moliteljima na trgovima.

Prikupljani su online i predani u Hrvatski sabor. Peticija je pokrenuta nakon gaženja ruža na trgu prošle subote, koje su simbolizirale ubijene žene.

Aktivistica za ženska prava Sanja Sarnavka poručila je: "Možemo očekivati što bi se dogodilo i što se događa onima koji kažu da nisu pokorne. Imamo slučajeve žena koje pa tako ni psi ne izdahnjuju – žena koja je umrćena s 30 uboda nožem."

Potpise je preuzela Marija Lugarić (SDP), predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, koja će tražiti očitovanje Vlade. Navodi:

"Mislim da je važno fokusirati poruku na jednu stvar – imamo rodno nasilje, žene se osjećaju diskriminirano, a ako istim aršinom mjerimo sve – nećemo riješiti ovaj problem. Ja tako vidim ovu peticiju."

Potpisi su predani i Vladi, ali i Ustavnom sudu. Na Trgu bana Josipa Jelačića položeno je 39 ruža za žene ubijene u protekle tri godine. Inicijatorica peticije Sanja Sarnavka čitala je Evanđelje po Mateju:

"Kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svome ocu koji je u skrovitosti."

Medved: 'Razmotrit ćemo peticiju'

Sa zagrebačkog groblja, na kojem su se pomolili i odali počast prvom hrvatskom predsjedniku, o peticiji je govorio i HDZ-ov Tomo Medved:

"U konačnici niz je peticija kojima smo svjedočili. Vidjet ćemo kad pogledamo sadržaj te peticije pa ćemo razmotriti."

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava s istog mjesta šalje poruku da su protiv svih zabrana, ali dodaje:

"Ako tako gospoda inicijatori razmišljaju, idemo onda i Gay Pride i sve što diže i promiče woke ideologiju, idemo ih maknuti negdje po šumama i gorama na periferiju da nam ne iritiraju većinu hrvatskog naroda i hrvatskih građana."

Performerica Arijana Lekić Fridrih, koja pune tri godine na trgovima ima tzv. "Tihu misu", poručila je da stečena prava nitko neće oduzeti. Rekla je:

"Moram reći da se gospodin Penava i ja u jednom slažemo – a to je, čini se, da smo oboje protiv zabrana. Razlog zašto ćemo mi tražiti zabranu je razlog što smo našli uporište u Zakonu i Ustavu."

'Gazio se simbol ubijenih žena'

Najavila je da borbu s Udrugom Domino nastavlja sudskim putem. Ruže za ubijene žene jučer je u Sabor donijela i Marijana Puljak (Centar).

"On je gazio ruže, on je mislio da je to u redu, znao je da živi u društvu u kojem se nitko ne protivi. Gazilo se simbol ubijenih žena", rekla je Marijana Puljak i potvrdila da je potpisala peticiju.

Potpisati se može još uvijek online, što će napraviti i saborski zastupnik Arsen Bauk (SDP), dok iz MOST-a kažu da nitko od njih nije potpisao peticiju.

Ante Kujundžić (MOST) komentirao je: "I da mene netko svrstava u tu kategoriju koju, ako prođem trgom i izmolim deseticu s moliteljima. Ne vidim da ugrožavam bilo koga. Bilo kakav oblik peticije je selektivni odabir sloboda. I to je, po meni, promašeno."

Molitelji se na trgovima diljem Hrvatske okupljaju svake prve subote u mjesecu. I tako već tri godine.

Ujedno je u srijedu bio Međunarodni dan ljudskih prava, pa su iz vladinog Ureda za ravnopravnost spolova predstavili rezultate posljednjeg istraživanja.

Većina ispitanika smatra da muškarci i žene nisu ravnopravni, ali je mali broj onih koji kažu da se žena treba brinuti samo o djeci i kući. Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin, tim povodom je izjavila: "Jako je mali broj tradicionalno orijentiranih građana, to pokazuje da se radi o manjini koja ima baš konzervativna stajališta i smatra da je ženi mjesto u kući. Danas to zbog ekonomskih prilika nije moguće - u većem broju obitelji rade i muž i žena kako bi mogli uopće preživjeti. Tako da se te uloge mijenjaju."