MORH objavio veliki pregled 2025.: 'Ova je godine bila povijesna'

Godina 2025. obilježena je povijesnim ulaganjima u obranu, kao i najopsežnijom modernizacijom Hrvatske vojske te uvođenjem temeljnog vojnog osposobljavanja, priopćili su iz MORH-a.

Na svojim su službenim stranicama objavili prigodan video i istaknuli kako su Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska ostvarili snažan i vidljiv napredak

u jačanju obrambenih sposobnosti zemlje.

Vlada Republike Hrvatske osigurala je ove godine izdvajanje od 2,08 posto BDP-a za obranu, čime je Hrvatska ispunila važan cilj unutar NATO saveza i potvrdila stratešku važnost nacionalne sigurnosti.

Četiri velika stupa modernizacije

Tijekom godine donesene su ključne odluke o nabavi strateškog naoružanja koje će činiti okosnicu Kopnene vojske u godinama koje dolaze. Donesena je odluka o nabavi 44 glavna borbena tenka Leopard 2A8 te 18 samohodnih haubica CAESAR MK2 kalibra 155 mm.

Uz to, kopnena vojska bit će osnažena s 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7, čija je nabava financirana putem EU instrumenta SAFE. Zaštita od novih prijetnji osigurana je nabavom četiri protudronska sustava, financirana izravno iz proračuna Ministarstva obrane.

Transformacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ove je godine doživjelo potpunu transformaciju. Flota od 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale u potpunosti je integrirana u operativnu uporabu, čime je osigurana dugoročna zaštita hrvatskog zračnog prostora.

Uz moćne zrakoplove, HRZ je dobio i besposadni zrakoplovni sustav Bayraktar. Ova tehnologija značajno proširuje mogućnosti nadzora, zaštite granica i preciznog djelovanja u realnom vremenu.

Povratak vojnog roka i mimohod

MORH ističe da je jedno od najvažnijih strateških postignuća u 2025. uvođenje programa obveznog temeljnog vojnog osposobljavanja.

Snaga i spremnost svih grana Oružanih snaga javnosti su prezentirane kroz veliki Vojni mimohod. Prikaz suvremene vojne tehnike i profesionalnosti hrvatskih vojnika dodatno je potvrdilo visoku razinu spremnosti Hrvatske vojske.

"Ministarstvo obrane Republike Hrvatske nastavit će i u budućnosti s planskim razvojem, modernizacijom i transparentnim djelovanjem, s ciljem očuvanja sigurnosti Republike Hrvatske, jačanja obrambenih sposobnosti te učvršćivanja povjerenja građana u obrambeni sustav države", priopćili su iz MORH-a.

