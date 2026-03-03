Plenković otkrio što će biti s cijenama: 'Napravit ćemo to bez ikakvog oklijevanja'

Županijska organizacija Hrvatske demokratske zajednice Koprivničko-križevačke županije svečano je obilježila 36. godišnjicu osnutka Hrvatske demokratske zajednice u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Nakon svečanosti kojoj je nazočio sa suradnicima, medijima se obratio predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković.

Plenković je na samom početku čestitao Mariu Vrbaniću i Bernardu Vukušiću na preuzimanju novih dužnosti. "36. obljetnica stranke prilika je i za rezime postignuća, ali i za davanje novog impulsa", poručio je Plenković.

'Vlada se pokazala odgovornom'

Na pitanje novinarke očekuje li nas poskupljenje goriva te trebamo li očekivati novi val inflacije, Plenković je poručio:

"Znate da smo intervenirali praktički nekoliko godina i limitirali cijene, tako da se tu Vlada pokazala vrlo odgovornom; zaštitila je građane kroz cijelu energetsku krizu. Ovo je nova situacija koja ima ozbiljne dimenzije jer su odmah nakon vikenda narasle cijene nafte. Mi ćemo zadržati pravo da limitiramo cijene ukoliko eskalacija cijena bude takva da je nužno zaštititi naše sugrađane. To ćemo napraviti bez ikakvog oklijevanja."

Plenković je rekao da su ovo zasad manji pomaci koji reflektiraju kretanje cijena na tržištu od prije subote. "Zadužit ćemo Ministarstvo gospodarstva da ovih dana detaljno prati situaciju i, čim osjetimo da bi cijene mogle biti osjetno veće, intervenirat ćemo. Tu dileme nema", rekao je Plenković.

'Situacija je neizvjesna'

Na pitanje postoji li gornja granica, Plenković je poručio da će to procijeniti.

"Ne mogu spekulirati o tome što će se dogoditi. Situacija je vrlo neizvjesna u sigurnosnom smislu. S te strane, u ovom trenutku bio bih rezerviran s procjenama. Onako kako se stvari budu razvijale, tako ćemo mi djelovati. U svim krizama pokazalo se da djelujemo i brzo i odlučno", poručio je Plenković.

Nije isključio ni novo subvencioniranje energenata, ali nije želio unaprijed o tome. Potom je komentirao situaciju s hrvatskim građanima na Bliskom istoku.

"Razgovaramo sa svim potrebnim akterima, Ministarstvo je dnevno na komunikaciji s veleposlanstvom u Katru, generalnim konzulom u Dubaiju, veleposlanikom u Kuvajtu. Prikupljaju se informacije o hrvatskim građanima u nekoj od zemalja Zaljeva. Naša namjera je, za one koji žele, vratiti ih u domovinu. Ostat će oni koji tamo žive ili rade."

'Predsjednik je komunicirao bez konzultacija'

Potvrdio je i da su svi hrvatski vojnici na sigurnom.

"Ostat će tamo gdje jesu dok se ne steknu uvjeti da ih se izvede iz zemlje. Predsjednik je ponovno komunicirao bez konzultacija, ali vojnici ostaju tamo gdje jesu dok se ne steknu uvjeti za odlazak", rekao je Plenković.