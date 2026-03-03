FREEMAIL
'NEMA DILEME' /

Vlada je spremna zaustaviti poskupljenje goriva, Plenković: 'Čim osjetimo, intervenirat ćemo'

Svečanom obljetnicom u Koprivnici, Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko-križevačke županije obilježila je 36 godina postojanja. Proslavi je nazočio i premijer Andrej Plenković, a s detaljima se iz Koprivnice uživo javila reporterka RTL-a Danas, Katarina Brečić.

"Premijer Plenković je poručio da će Vlada reagirati na podizanje inflacije zbog sukoba na Bliskom istoku. U Vladi ne isključuju da bi moglo doći do značajnog rasta cijena goriva, a posljedično rasta cijena plina i struje", izvijestila je reporterka RTL-a Danas.

Dodala je kako je premijer podsjetio da je Vlada 2022. godine, zbog rata u Ukrajini, krenula sa subvencijama za gorivo, struju i plin te da će se te mjere ponovno razmatrati. Istaknuo je kako im treba otprilike tjedan dana da procijene kako će se situacija razvijati.

3.3.2026.
20:06
RTL Danas
