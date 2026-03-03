Hoće li sukobi u Iranu ugroziti hrvatski turizam? Stručnjak upozorava: 'Nalazimo se između Scile i Haribde'

I treći dan zaredom porasle su cijene nafte na svjetskom tržištu. Jer petina svjetske nafte prolazi Hormuškim tjesnacem, a nakon što ga je Iran zatvorio, došlo je do značajnog rasta cijena. Neovisno o stanju na Bliskom istoku - gorivo je blago poskupjelo i na hrvatskim pumpama. Eurosuper 95 na većini crpki prodaje se za oko euro i 46 centi, 2 centa više nego do sada što je ujedno najviša cijena u posljednjih godinu dana. Eurodizel je poskupio oko 3 centa, litra stoji euro i 48 centi.

Inflacija je u veljači iznosila 3,8 posto, objavio je to Državni zavod za statistiku. Riječ je o ubrzanju u odnosu na prethodna dva mjeseca kada je bila manja od tri i pol posto. Gledano prema glavnim komponentama, najviše su na godišnjoj razini poskupjele usluge - 7,7 posto, zatim energija 4,3 posto te hrana, piće i duhan 3,6 posto. Istodobno su neznatno pojeftinili industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije. Veću inflaciju od Hrvatske u veljači je u eurozoni imala samo Slovačka sa stopom od četiri posto, pokazuju to podaci Eurostata.

Ubrzanje inflacije nakon sukoba na Bliskom istoku za RTL Danas komentirao je ekonomski analitičar Mladen Vedriš.

Jesu li, po Vašem mišljenju, podaci o ubrzavanju inflacije iznenađenje ili se to moglo i očekivati?

Inflacija je visoka, međutim, pogledajmo je strukturno. Ona je prvenstveno vidljiva u uslugama, što se odnosi na ugostiteljstvo i turizam, ali i na sve ono što predstavlja uslugu u našem svakodnevnom životu. Sektor građevinarstva je itekako ekspanzivan, kao i sve što je vezano uz njega. Također, cijene svih usluga rastu, raste cijena energije, a cijene hrane rastu u skladu s općom proporcijom.

Trend inflacije, nažalost, imao je samo kratki predah i sada se ponovno vraća jer su uzroci zapravo ostali isti. Možemo govoriti o tome kolike su trgovačke marže, trošarine i porezi – dakle, o svemu onome što se nadograđuje na početnu cijenu proizvoda.

Što se tiče usluga, tu je priča drugačija. Usluge su neelastične. Iz inozemstva možete uvesti prehrambene artikle, piće, higijenske potrepštine ili kozmetiku, ali ne možete uvesti uslugu. Ona se obavlja na licu mjesta, s izvođačima radova koji su ovdje. Jedini način za povećanje broja izvođača i smanjenje cijena jest povratak dijela ljudi koji obavljaju usluge u pojedinim sektorima. Stoga ovo nije iznenađenje, već predstavlja trend u kojemu ekonomska politika obavlja svoj posao i u kojemu živimo.

Pitanje je što će se događati dalje.

Upravo se na rast cijena usluga referirao ministar gospodarstva, otvoreno uz poruku kako bi rasta cijena usluga mogao ugroziti turističku sezonu?

Sezona se nalazi između Scile i Haribde. S jedne strane je razina cijena; i prije ovih događanja vidjeli smo razliku u usporedbi s Grčkom i Španjolskom, a sada stižu i novi igrači poput Albanije, koja postaje zanimljiva određenoj strukturi publike. S druge strane su geopolitičke okolnosti. Ako se situacija smiri za četiri do pet tjedana, to je u redu. No, potraje li, ljudi će biti oprezniji pri odlučivanju o odlasku na odmor izvan svojih matičnih zemalja.

Realno, o turističkoj sezoni moći ćemo preciznije govoriti tek nakon Uskrsa. Ako ratne operacije završe i ljudi se tada počnu odlučivati za godišnje odmore, znat ćemo kakvi će biti dolasci i potrošnja.

Mislite da puno toga ovisi o eskalaciji situacije na Bliskom istoku?

Eskalacija na Bliskom istoku utječe na odluku o dolascima, ali dio koji se tiče cijena i konkurentnosti Hrvatske u odnosu na Španjolsku, Grčku ili Tursku ne ovisi o svjetskim događajima, nego o domaćim potezima.

Što Vlada treba, ali i može napraviti, očekujete li Vladinu intervenciju?

Što se tiče goriva, Vlada ima nekoliko instrumenata, poput tzv. plivajućih trošarina. Preko njih može intervenirati u trenutku kada rastu rafinerijske cijene kako bi korigirala visinu trošarina. Također, dobra je vijest da je zimska sezona pri kraju. U travnju potrošnja plina i struje za grijanje opada, pa uz eventualnu korekciju cijena ukupni iznosi ne bi trebali rasti.

Trenutno najveću opasnost vidim u sektoru prijevoza i logistike, što se često koristi kao izgovor za podizanje cijena svih ostalih proizvoda. Tu bi država, preko svojih regulatornih agencija, morala intervenirati kako ne bi došlo do zlouporaba i kako bi se zaustavio "domino efekt" poskupljenja.