Šušnjar smiruje Hrvate: 'Više nismo ovisni o jednoj ruti...'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je kako u ovom trenutku nema pokazatelja ni naznaka koje bi upućivale na potencijalni poremećaj u opskrbi energentima jer Hrvatska nije strukturno oslonjena na rute koje ovise o prolasku kroz Hormuški tjesnac.

"Zahvaljujući strateškim investicijama, poput LNG terminala na Krku, više nismo ovisni o jednoj ruti ili jednom izvoru energenata. Naš plin dolazi s globalnih tržišta, od SAD-a do Alžira, a nafta iz stabilnih izvora poput Azerbajdžana i Kazahstana. Naša je infrastruktura razvijena i spremna.

Država se postavila odgovorno regulirajući cijene energenta kako bismo prebrodili sve eventualne šokove. Nastavljamo budno pratiti tržište i koordinirati se s partnerima u EU. Vlada će, kao i do sada, postupati odgovorno i odlučno u zaštiti interesa hrvatskih građana i gospodarstva", poručio je ministar Šušnjar.

Dok se svijet suočava s neizvjesnošću zbog eskalacija ratnog sukoba na Bliskom istoku, Hrvatska je danas pripremljena, energetski otporna i neovisna.



Neovisno o stanju na Bliskom istoku - gorivo je blago poskupjelo i na hrvatskim pumpama. Tako obični Eurosuper 95 danas na većini benzinskih postaja stoji 1.46 eura po litri, što je najskuplje u godinu dana. Cijena Eurodizela je 1.48 eura po litri.

Stručnjak za naftu i energetiku Davor Štern za Net.hr komentirao je kako je za očekivati da će doći do poskupljenja goriva. No, napominje ako dođe do intervencija Vlade na cijenu goriva nema razloga da poskupi išta drugo pod izlikom poskupljenja energenata.

"U svakom slučaju će biti poskupljenja. Ne može Vlada sve kompenzirati. Samo ćemo vidjeti koliko će poskupljenje biti. Ako cijela ta kalvarija na Bliskom istoku ne potraje dugo, taj učinak će biti kratkotrajan i ne bi smio izazvati dugoročno poskupljenje svega i svačega. Ako to potraje, ako se unište određene instalacije nafte, kao što je sada napadnuta rafinerija u Saudijskoj Arabiji, koja je jedna od najvećih u svijetu, i ako to bude trajalo dugo, onda je jasno da će se posljedice osjetiti u cijelom svijetu", poručio je Štern.

