NOVA AKCIJA

Rukometaši na prvom okupljanju nakon bronce: Sigurdsson objavio popis

Rukometaši na prvom okupljanju nakon bronce: Sigurdsson objavio popis
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sjajno je vidjeti da je na popisu i Zvonimir Srna koji je na žalost propustio završni dio Europskog prvenstva zbog ozljede

3.3.2026.
19:45
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL
Izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva prijateljska susreta protiv Švicarske koji će se igrati u Zadru i Osijeku sredinom ovoga mjeseca.

Na izbornikovom popisu su 23 igrača. Uz 20 onih koji su bili na europskom prvenstvu i donijeli nam broncu, tri su nova/stara imena na tom popisu. To su Marin Šipić i Leon Ljevar koji su na žalost bili ozlijeđeni i nisu mogli igrati na europskoj smotri, a sada nam se vraćaju, te Patrik Martinović koji je bio na proširenom popisu za prvo okupljanje u Poreču i susretu sa Sj. Makedonijom, ali su ga spriječile klupske obveze.

Sjajno je vidjeti da je na popisu i Zvonimir Srna koji je na žalost propustio završni dio Europskog prvenstva zbog ozljede, ali je na putu oporavka i bit će uz ekipu tijekom tjedan dana treninga i dva prijateljska susreta sa Švicarskom. I dok se veliki dio Europe bude borio za mjesto na Svjetskom prvenstvu 2027. godine kroz drugi krug doigravanja, Hrvatska je broncom u Herningu osigurala nastup u Njemačkoj sljedeće godine, mi imamo priliku uživati u spektaklu koji ne nosi pritisak, već samo mogućnost da zahvalimo dečkima na svemu što su napravili prije malo više od mjesec dana. Biti dio te priče je i privilegij i čast.

Okupljanje je zakazano za 16. ožujka 2026. godine u Zagrebu u 12.00 sati u Westin Hotelu. Nakon kratkog druženja s medijima, reprezentacija odlazi u Zadar. Tu će 19. ožujka 2026. godine u 17.00 sati odigrati prvi prijateljski susret protiv Švicarske. Za taj susret ima još nešto slobodnih karata i jako je važno da požurite i dođete pozdraviti osvajače bronce i izbornika Dagura Sigurdsson koja je postao pravi Zadranin te domaće snage Luku Lovru Klaricu i kondicijskog trenera Šimu Tomaševića.  

Dva dana kasnije, reprezentacija igra drugi prijateljski susret u Osijeku, također u 17.00 sati. Bit će to sjajna prilika da i Slavonija, koja tradicionalno srdačno dočekuje hrvatsku reprezentaciju, napuni osječku Arenu i zahvali im na svemu što su napravili tijekom siječnja na sjeveru Europe.

Evo popisa hrvatske reprezentacije za prijateljske susrete protiv Švicarske:

DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH

MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG

DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL

DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN

MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

TIN LUČIN – RK NEXE

ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL

LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN

DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ

LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC

IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC

IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB

MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL

LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB

PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN

MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB

VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL

MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN

JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR

ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO

LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK

MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG

POGLEDAJTE VIDEO: Simon: 'Ako ćemo ovako dugoročno, onda se nikoga ne trebamo bojati'

