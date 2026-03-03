Rukometaši na prvom okupljanju nakon bronce: Sigurdsson objavio popis
Sjajno je vidjeti da je na popisu i Zvonimir Srna koji je na žalost propustio završni dio Europskog prvenstva zbog ozljede
Izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dva prijateljska susreta protiv Švicarske koji će se igrati u Zadru i Osijeku sredinom ovoga mjeseca.
Na izbornikovom popisu su 23 igrača. Uz 20 onih koji su bili na europskom prvenstvu i donijeli nam broncu, tri su nova/stara imena na tom popisu. To su Marin Šipić i Leon Ljevar koji su na žalost bili ozlijeđeni i nisu mogli igrati na europskoj smotri, a sada nam se vraćaju, te Patrik Martinović koji je bio na proširenom popisu za prvo okupljanje u Poreču i susretu sa Sj. Makedonijom, ali su ga spriječile klupske obveze.
Sjajno je vidjeti da je na popisu i Zvonimir Srna koji je na žalost propustio završni dio Europskog prvenstva zbog ozljede, ali je na putu oporavka i bit će uz ekipu tijekom tjedan dana treninga i dva prijateljska susreta sa Švicarskom. I dok se veliki dio Europe bude borio za mjesto na Svjetskom prvenstvu 2027. godine kroz drugi krug doigravanja, Hrvatska je broncom u Herningu osigurala nastup u Njemačkoj sljedeće godine, mi imamo priliku uživati u spektaklu koji ne nosi pritisak, već samo mogućnost da zahvalimo dečkima na svemu što su napravili prije malo više od mjesec dana. Biti dio te priče je i privilegij i čast.
Okupljanje je zakazano za 16. ožujka 2026. godine u Zagrebu u 12.00 sati u Westin Hotelu. Nakon kratkog druženja s medijima, reprezentacija odlazi u Zadar. Tu će 19. ožujka 2026. godine u 17.00 sati odigrati prvi prijateljski susret protiv Švicarske. Za taj susret ima još nešto slobodnih karata i jako je važno da požurite i dođete pozdraviti osvajače bronce i izbornika Dagura Sigurdsson koja je postao pravi Zadranin te domaće snage Luku Lovru Klaricu i kondicijskog trenera Šimu Tomaševića.
Dva dana kasnije, reprezentacija igra drugi prijateljski susret u Osijeku, također u 17.00 sati. Bit će to sjajna prilika da i Slavonija, koja tradicionalno srdačno dočekuje hrvatsku reprezentaciju, napuni osječku Arenu i zahvali im na svemu što su napravili tijekom siječnja na sjeveru Europe.
Evo popisa hrvatske reprezentacije za prijateljske susrete protiv Švicarske:
DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH
MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG
DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL
DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
TIN LUČIN – RK NEXE
ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL
LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC
IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC
IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB
MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL
LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB
PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL
MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN
JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR
ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO
LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK
MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG
POGLEDAJTE VIDEO: Simon: 'Ako ćemo ovako dugoročno, onda se nikoga ne trebamo bojati'