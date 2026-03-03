Povijesni izbor u Iranu: Ovo je novi vrhovni vođa

Skupština stručnjaka Islamske Republike Irana izabrala je Mojtabu Hoseinija Hameneija za novog vrhovnog vođu, izvještava medijska kuća Iran International. Ovaj povijesni izbor uslijedio je svega nekoliko dana nakon što je njegov otac, dugogodišnji ajatolah Ali Hamenei, poginuo u razornom izraelskom zračnom napadu u ranim satima subote.

Prema navodima medija, izbor novog lidera i proces brze tranzicije vlasti provedeni su pod snažnim pritiskom. Zbog nedavnih vojnih udara na komplekse Skupštine, sjednice su se održavale virtualno. Odluka potvrđuje namjeru Teherana da u trenutku rata i velikih međunarodnih pritisaka zadrži čvrst radikalni kurs i kontinuitet režima.

Mojtaba Hamenei, drugi najstariji sin ubijenog vrhovnog vođe, ima duboke korijene u iranskom sigurnosnom i vojnom aparatu. Još kao mladić sudjelovao je u Iransko-iračkom ratu, boreći se u redovima Revolucionarne garde.

Njegov utjecaj dodatno je ojačao kada je preuzeo operativno vodstvo nad zloglasnom paravojnom organizacijom Basidž, milicijom koja je brutalno gušila masovne antivladine prosvjede nakon spornih predsjedničkih izbora 2009. godine.

Službeno imenovanje Mojtabe Hameneija na najvišu vjersku i političku funkciju jasno šalje poruku Zapadu i domaćoj javnosti: iranski državni vrh ne planira popuštanje niti uvođenje umjerenije politike u nadolazećim danima.

