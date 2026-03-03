Je li SAD ikada prije ubio svjetskog vođu?

Američka vlada desetljećima je izbjegavala ciljati strane čelnike nakon sramotnih neuspjeha i nenamjernih posljedica tajnih aktivnosti CIA-e.

Napad i ubojstvo iranskog ajatolaha Alija Hameneija, čime je započeo neobjavljeni rat s Iranom, prvi put u modernoj povijesti SAD je - u ovom slučaju u suradnji s Izraelom - otvoreno ubio vođu strane zemlje, kaže za CNN povjesničar predsjednika Tim Naftali.

SAD je u posljednja dva mjeseca obezglavio dvije strane vlade, obje američke protivnike koji nadgledaju ogromne rezerve nafte. Venezuelanac Nicolás Maduro čeka suđenje u New Yorku, a Hamenei je mrtav.

Zaokret 11. rujna

Zapravo, u američkom zakonodavstvu postoji zabrana sudjelovanja SAD-a u atentatima - nedavno u izvršnoj uredbi koju je potpisao Ronald Reagan, a koja je tehnički još uvijek na snazi.

No od 11. rujna, došlo je do sporog kretanja u drugom smjeru. Tada je Kongres dao predsjednicima široke ovlasti za upotrebu sile u borbi protiv terorizma.

Predsjednici obje američke stranke ubili su vođe terorističkih skupina poput Osame bin Ladena. Predsjednik Donald Trump napravio je još jedan korak kada je naredio ubojstvo iranskog zapovjednika Qasema Soleimanija zračnim napadom u Iraku 2020. Sada, SAD je ubio stranog šefa države.

"Uvijek se može pojaviti pojedinac čije uklanjanje, svojom moći i dubinom svoje izopačenosti, koristi čovječanstvu", rekao je Naftali, tvrdeći da će malo tko oplakati Hameneijev odlazak. "Ali odluka o uklanjanju stranog šefa države ne bi se trebala donositi lako ili brzo“, napomenuo je.

'Uhvatio sam ga prije nego što je on uhvatio mene'

Ni predsjednik Donald Trump ni njegova administracija nisu javno upotrijebili riječ atenatat kako bi opisali ubojstvo Hameneija. Ponudili su više razloga za napad na Iran - nedostatak povjerenja u iranske čelnike u pregovorima o iranskim planovima za nuklearni program; potencijal Irana za razvoj protubalističkih projektila; iransko sponzoriranje terorističkih skupina u drugim zemljama, nedavno ubojstvo prosvjednika na njegovim ulicama.

Kad je Trump objavio napade u videu na svojoj društvenoj mreži u subotu u 2.30 sati ujutro po istočnom vremenu, rekao je, bez dokaza, da Iran predstavlja 'neposrednu prijetnju'. No, u telefonskom razgovoru za ABC News ponudio je osobniji razlog za ubojstvo Hameneija.

"Uhvatio sam ga prije nego što je on mene. Pokušali su dva puta, pa, ja sam ga prvi uhvatio", rekao je Trump.

Trump je vjerojatno mislio na američke obavještajne podatke iz ljeta 2024. da Iran planira atentat na Trumpa kao tadašnjeg kandidata i na druge dužnosnike, otprilike u isto vrijeme kada je naoružani napadač bez poznatih veza s Iranom pokušao ubiti Trumpa na predizbornom skupu u Pennsylvaniji. Iran je tu tvrdnju porekao.

Kada je bila uključena američka vojska, strani vođe suočili su se s pravdom u vlastitim zemljama.

Irački predsjednik Saddam Hussein obješen je nakon suđenja koje su mu vlasti u Iraku održale nakon što su Sjedinjene Američke Države izvršile invaziju i srušile njegovu vladu.

Libijski vođa Moammar Gaddafi ubijen je u unakrsnoj vatri nakon što su ga zarobile revolucionarne snage, uz pomoć multinacionalne bombarderske kampanje sa saveznicima.

Nakon Drugog svjetskog rata, saveznici su sudili nacističkim vođama u Nürnbergu.

Upletenost CIA-e u državne udare i atentate

SAD je bio suučesnik u svrgavanju i ubojstvu vijetnamskog diktatora Ngo Dinh Diema, kojeg je prethodno podržavala američka podrška.

CIA je bila izravno i tajno uključena u svrgavanje čileanskog vođe Salvadora Allendea 1973. godine, što je dovelo do njegovog samoubojstva.

Drugi vođe svrgnuti uz pomoć SAD-a, poput Mohameda Mosaddegha u Iranu 1953., zatvoreni su umjesto da budu ubijeni.

SAD je od tada priznao svoju ulogu u puču koji je poduzet jer su se SAD i Britanija bojali da će Iran i njegova nafta dospjeti iza Željezne zavjese. Kermit Roosevelt Jr., unuk bivšeg predsjednika Theodorea Roosevelta, radio je u Iranu kako bi pomogao u organiziranju puča.

Nakon Watergatea, sazvan je poseban dvostranački senatski odbor kako bi se procijenile zlouporabe američke obavještajne zajednice.

Churchov odbor, nazvan po senatoru Franku Churchu iz Idaha, izdao je posebno izvješće o pitanju atentata. U stotinama dokumenata, pratio je američke napore da potkopaju strane vođe i ubiju ih.

Najznačajniji su neuspjeli atentati na kubanskog Fidela Castra, koje je prvi put naredila Kennedyjeva administracija.

Napadi dronovima

Tijekom Obamine administracije, SAD je revolucionirao korištenje tajnih napada dronovima, kako je napisao CNN-ov analitičar nacionalne sigurnosti Peter Bergen, za ubijanje osumnjičenih terorista.

Tehnologija je od tada napredovala.

Izraelske obrambene snage objavile su na svojim društvenim mrežama snimku drona, za koju su rekle da su posljednji trenuci palestinskog vođe Yahye Sinwara, kada je sjedio sam u bombardiranoj sobi dok je dron lebdio u blizini.

Nije jasno koja je tehnologija korištena u napadu na Hameneija.

Prošlog srpnja Iran je tvrdio da je još jedan Palestinac, politički vođa Hamasa Ismail Haniyeh, ubijen u Teheranu " projektilom kratkog dometa ".

Nastala prilika

Čini se da je Izrael ispalio projektil koji je ubio Hameneija i druge vođe, ali CNN je u nedjelju izvijestio da je CIA pružila ključne obavještajne podatke o boravištu ajatolaha koji su omogućili da bude ciljano usmjeravan:

"(CIA je) pratila njegove dnevne obrasce - gdje je živio, s kim se sastajao, kako je komunicirao i gdje bi se mogao povući pod prijetnjom napada", reklo je pet osoba upoznatih s tim pitanjem za CNN. Također su pratili visoke iranske političke i vojne čelnike, koji su se rijetko okupljali na istom mjestu s ajatolahom.

Napadi su se poklopili s prilikom za likvidaciju ne samo ajatolaha već i drugih iranskih čelnika, za koje nedavni obavještajni podaci sugeriraju da se nalaze u teheranskom kompleksu u kojem se nalaze uredi ajatolaha, iranskog predsjedništva i aparata nacionalne sigurnosti.

Drugim riječima, prilika je postojala.

Kada je SAD zaključio da je atentat loša ideja?

Odbor Crkve zaključio je da je bilo najmanje osam atentata na Castra između 1960. i 1965., uključujući i pokušaje mafije, prema autoru Danu Bohningu, koji je za CNN pisao o atentatu 2008. godine.

Njegovi zaključci izražavaju dvostranačko protivljenje atentatima. Citira predsjednika Johna F. Kennedyja, pomalo ironično s obzirom na pokušaje ubojstva Castra i njegov konačni pad, koji je rekao da SAD ne bi trebao ubijati strane vođe.

"Ne možemo se upuštati u takve stvari, inače bismo svi bili mete“, rekao je Kennedy, prema Churchovom izvješću.

Detaljniji citati iz svjedočenja Richarda Helmsa, koji je bio umiješan u iranski puč 1953. godine, kao i u atentat na CIA-u prije nego što je postao direktor CIA-e.

U svjedočenju, Helms je objasnio i moralno i praktično protivljenje atentatu: "Ako ćete na ovaj način pokušati smijeniti stranog vođu, tko će onda preuzeti njegovo mjesto u vođenju te zemlje i jeste li u biti u boljoj situaciji kada sve završi nego što ste bili prije?“

Kao primjer je naveo atentat na Diema u Vijetnamu: "Cijela ta vježba ispala je na štetu Sjedinjenih Država.“

U vrijeme kada je dao te komentare, u godinama prije Islamske revolucije, Helms je bio američki veleposlanik u Iranu.

"Nije to zato što sam izgubio živce ili hrabrost, jednostavno je to zato što ne mislim da je to održiva opcija u Sjedinjenim Američkim Državama ovih dana“, rekao je Helms o svom protivljenju atentatu.

Tri uzastopna američka predsjednika, republikanac Gerald Ford, demokrat Jimmy Carter i republikanac Reagan, potpisali su izvršne naredbe kojima je američkoj vladi zabranjeno provoditi atentate.

Reaganova naredba je tehnički još uvijek na snazi, ali Trump je od Vrhovnog suda dobio široki imunitet za svoje službene radnje dok je bio na dužnosti.

Trump sada koristi priliku da preoblikuje geopolitički sustav, djelujući bez traženja odobrenja Kongresa u obje hemisfere.

