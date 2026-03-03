Bombardiraju brže od 'brzine misli': 'Provode udare nalik atentatima i obezglavljuju režime'

Korištenje alata umjetne inteligencije (AI) za izvođenje napada na Iran najavljuje novu eru bombardiranja bržeg od "brzine misli", upozorili su stručnjaci. Strahuje se da bi to moglo potisnuti u stranu ljude kao donositelje odluka, piše Guardian.

AI model 'Claude' tvrtke Anthropic američka vojska je navodno koristila u nizu udara. Primjena umjetne intelitencije "skraćuje lanac ubijanja" odnosno, proces od identifikacije cilja do pravnog odobrenja i pokretanja napada.

SAD i Izrael, koji su ranije koristili AI za identifikaciju ciljeva u Gazi, pokrenuli su gotovo 900 udara na iranske ciljeve samo u prvih 12 sati. Tijekom tog perioda, izraelski projektili ubili su iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hameneija.

'Sve radite odjednom'

Akademici koji proučavaju područje umjetne inteligencije kažu da njezina primjena skraćuje vrijeme planiranja kompleksnih vojnih udara - fenomen poznat kao "kompresija odlučivanja". Neki strahuju da bi zbog toga vojni i pravni stručnjaci u budućnosti mogli samo formalno potvrđivati automatizirane planove napada.

Tvrtka Anthropic iz San Francisca je 2004. ustupila svoj model američkom Ministarstvu rata i drugim agencijama za nacionalnu sigurnost kako bi se ubrzalo planiranje rata. 'Claude' je postao dio sustava koji je, u suradnji s Pentagonom, razvila vojno-tehnološka tvrtka Palantir kako bi se "dramatično poboljšale obavještajne analize i dužnosnicima omogućio proces donošenja odluka."

"AI sustav daje preporuke o tome što ciljati, što je u nekim aspektima puno brže od brzine misli", rekao je Craig Jones, viši predavač političke geografije na Sveučilištu Newcastle i stručnjak za lance ubijanja. "Imate razmjer i imate brzinu, provodite udare nalik atentatima dok istovremeno obezglavljujete sposobnost režima da odgovori svim balističkim projektilima. To je u povijesnim ratovima trajalo danima ili tjednima. Sada, sve radite odjednom."

'Sljedeća era vojne strategije i tehnologije'

Najnoviji AI sustavi mogu brzo analizirati ogromne količine podataka o potencijalnim ciljevima, od snimki dronova do presretnutih telekomunikacija do obavještajnih podataka s terena. Palantirov sustav koristi machine learning kako bi identificirao i odredio prioritetne ciljeve te dao preporuku naoružanja, uzimajući u obzir zalihe i prethodne rezultate protiv sličnih ciljeva. Koristi i automatizirano zaključivanje za procjenu pravnih osnova za napad.

"Ovo je sljedeća era vojne strategije i vojne tehnologije", rekao je David Leslie, profesor etike, tehnologije i društva na Sveučilištu Queen Mary u Londonu, koji je promatrao demonstracije vojnih AI sustava. Upozorio je i da oslanjanje na AI može dovesti do "kognitivnog rasterećenja". Ljudi zaduženi za donošenje odluke o napadu mogu se osjećati odvojeni od posljedica napada jer napor promišljanja na sebe preuzima stroj.

U subotu je 165 ljudi ubijeno u raketnom napadu koji je pogodio školu u južnom Iranu, među njima mnogo djece, prema navodima državnih medija. Čini se da se škola nalazila blizu vojarne, a UN je napad nazvao "teškim kršenjem humanitarnog prava". Američka vojska priopćila je da istražuje izvješća.

Minute ili sekunde za ono što je trajalo danima

Nije poznato koje AI sustave je Iran ugradio u svoj ratni aparat, ako ih uopće ima, iako je 2025. tvrdio da koristi umjetnu inteligenciju u sustavima za navođenje projektila. Njegov vlastiti AI program, otežan međunarodnim sankcijama, čini se zanemarivim u odnosu na AI koji koriste supersile poput SAD-a i Kine.

U danima prije napada na Iran, američka administracija najavila je da će ukloniti Anthropic iz svojih sustava nakon što je tvrtka odbila dopustiti korištenje svoje umjetne inteligencije za potpuno autonomno oružje ili nadzor američkih građana. No sustav se i dalje koristi dok se postupno ne povuče. Anthropicov konkurent OpenAI brzo je potpisao vlastiti sporazum s Pentagonom o vojnoj upotrebi svojih modela.

"Prednost je u brzini donošenja odluka, u skraćivanju planiranja s onoga što je prije moglo trajati danima ili tjednima na minute ili sekunde", rekao je Leslie. "Ti sustavi stvaraju skup opcija za ljude kao donositelje odluka, ali oni imaju mnogo uži vremenski okvir … za procjenu preporuke."

"Primjena umjetne inteligencije se širi", rekla je Prerana Joshi, istraživačica pri Royal United Services Instituteu, obrambenom think-tanku. "Provodi se diljem država, obrambenih sustava… u logistici, obuci, upravljanju odlukama, održavanju."

"AI je tehnologija koja će omogućiti donositeljima odluka, i svima u tom lancu, da poboljšaju produktivnost i učinkovitost onoga što rade. To je način sintetiziranja podataka mnogo bržim tempom, što pomaže donositeljima odluka."

POGLEDAJTE VIDEO Je li Trump imao pravo napasti Iran ili je prešao 'granicu'? RTL Direkt donosi analizu sukoba