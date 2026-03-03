Hrvatska se priprema za novu turističku sezonu, jedna činjenica zabrinjava: 'Pratimo razvoj situacije...'

INTERES JE TU ALI... /

U Berlinu je počeo najveći svjetski sajam turizma. Predstavljaju se destinacije iz gotovo 200 zemalja, a među tisućama izlagača su i hoteli, putničke agencije, avio-prijevoznici. Okruglo 60. izdanje pod pritiskom je ratnih sukoba na Bliskom Istoku.

Direktor Turističke zajednice Kristjan Staničić kaže da je teško govoriti o konkretnim brojkama i najavama za nadolazeću turističku godinu.

'S obzirom na okolnosti koje trenutačno imaju utjecaj i na industriju putovanja, ali ja bih rekao da ono što je za nas važno da budemo maksimalno angažirani oko pružanja usluga oko kreiranja turističke ponude turističkog sadržaja, odnosno cijelog doživljaja i da, naravno, budemo vrlo intenzivno prisutni na svim tržištima, pa tako i u Njemačkoj. Kroz promotivne aktivnosti', dodao je.

Nijemcima interesantni, ali...

Stanišić otkriva da pojedine analize prije svega njihovih institucija pokazuju da je kod Nijemaca interes za putovanja veći nego što je bio, primjerice, prošle godine. Isto tako, veći interes je za Hrvatskom. 'Dakle, sve to upućuje na zaključak da će Nijemci i dalje putovati, preferiraju bliske destinacije. Mi smo im blizu, dobro nas poznaju, sigurna smo destinacija i sigurno će to uzeti u obzir kad budu radili, odnosno odabirali destinacije.

Što se tiče samih cijena, važno je istaknuti to da budemo isto tako dovoljno mudri i razboriti kod formiranja cijena. S druge strane, da za određenu cijenu ponudimo visoku razinu kvalitete i sadržaja i same ponude, dakle i usluge. I naravno, vjerujem da će onda i ta činjenica opravdati razinu cijene', poručuje Stanišić.

Na pitanje, može li situacija na Bliskom istoku ugroziti hrvatski turizam, Stanišić kaže: 'Mi pratimo, naravno, vrlo intenzivno razvoj situacije oko sukoba na Bliskom istoku. Nadamo se da će to što prije završiti, jer mir je osnovna pretpostavka za industriju putovanja'.