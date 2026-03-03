Hrvatsko mjesto dobiva aerodrom? Stigla je ponuda nakon dva desetljeća čekanja

Nekoliko desetaka kilometara od zadarske zračne u luke u Zemuniku, ali isto toliko i od planirane buduće šibenske zračne luke u Pokrovniku, aerodrom bi trebao niknuti u Stankovcima.

Stara je to ideja od koje nisu odustali u Zadarskoj županiji, pa po peti put prodaju zemljište. Za razliku od prošlih natječaja kada nije bilo interesa, stigla je jedna ponuda.

Izgradnja aerodroma u Stankovcima najbliže je realizaciji u zadnja dva desetljeća koliko se spominje ova ideja. Pred županijskom skupštinom je odluka o prodaji gotovo milijun kvadrata zemljišta jedinom zainteresiranom ponuditelju.

"To bi dobro bilo i za ljude da se mogu zaposliti. Samo ne znam, već dugo, dugo se priča o tome a oće biti što o tome, ja ne mogu reć. Nadamo se da će ovaj put uspiti", smatra Vinko iz Budaka, a Ruža iz Stankovaca dodaje: "Bogu, vala! Meni je drago posebno. Ja sam ostarila, ali neka, neka ima. Stari su ljudi govorili da se kokošar napravi, znate šta je kokošar? To je dobro u selu. Kamoli avion! Doli ima krša i nek rade!".

Projekt je posljednjih 15 godina razvijala tvrtka Aerodrom Stankovci nad kojom je vlasništvo unatrag godinu dana preuzela šibenska tvrtka poznatog zagrebačkog liječnika.

"Tvrtka Aerodrom Stankovci je u dosadašnji razvoj projekta uložila nekoliko milijuna eura i ima očiti interes da ga dalje razvija. Ovim se natječajem planira razvoj projekta upravo u skladu sa postojećim i donesenim prostornim planovima Općine i Županije što je za nas potpuno prihvatljivo, pa smo se i javili na Natječaj", rekao je u priopćenju Miljenko Bura, vlasnik i direktor Bura Group doo.

'Mali aerodrom za privatne avione'

Neposredno u zaleđu turističkih centara i marina od Šibenika do Zadra, u stankovačkom polju, povoljni su struktura terena i meteorološke prilike za uzletno-sletnu stazu, pa i prateće hangare za servisiranje, održavanje i čuvanje malih aviona.

"Radi se o malom aerodromu pogodnom za privatne avione, a isti se radi u svrhu sportskih i poslovnih namjena i on ni u kojem slučaju nije u suprotnosti s aerodromom u Zemuniku, odnosno nije konkurencija komercijalnom aerodromu", kaže Nikica Miletić, pročelnik UO za javnu nabavu i upravljanje imovinom Zadarske županije.

U ranijim periodima za ulaganje u stankovački aerodrom zainteresirani su bili i poslovni ljudi iz Hong Konga, Njemačke, Turske i SAD-a. Iako iz Općine Stankovci već desetljećima guraju ovaj projekt malog aerodroma u svom polju, načelnik Općine nam je rekao da u ovu konkretnu, posljednju ponudu nije upućen i da je ne može ni komentirati.

Tri puta do sada je natječaj za prodaju zemljišta neuspješno raspisivala država, a sada ga po drugi prodaje Zadarska županija za 769 tisuća i 100 eura.

Ovaj put smo stavili u natječaj da se aerodrom mora staviti u funkciju u roku od osam godina. Ukoliko se aerodrom u tom vremenskom periodu ne stavi u funkciju, Županija, odnosno Republika Hrvatska zadržava pravo reotkupa istoga dodaje pročelnik Miletić.

Mali aerodrom značio bi općini od svega dvije tisuće stanovnika, ali i njezinim susjedima neku novu perspektivu u razvoju.