VELIKI DVOBOJ /

Kakav spektakl: Evo kada i gdje gledati jaku Hrvatsku utakmicu o kojoj svi pričaju

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Prva utakmica igra se u četvrtak, 5. ožujka u 17 sati u Bjelovaru. Susret možete pratiti uživo na RTL-u 2.

3.3.2026.
9:25
Sportski.net
Damir Spehar/PIXSELL
Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju očekuje najzahtjevniji izazov dosadašnjeg dijela kvalifikacija za Euro 2026. Nakon dvije uvjerljive pobjede protiv Kosova (32:22) i Finske (25:17), pred našim je reprezentativkama dvoboj s jednom od najjačih svjetskih selekcija Francuskom.

Obje reprezentacije u ovaj susret ulaze s maksimalnim učinkom i istim brojem bodova, što dodatno podiže ulog. Ipak, tradicija nije na hrvatskoj strani, u posljednjih pet međusobnih susreta Francuskinje su bile uspješnije, a posljednja pobjeda Hrvatske protiv ove rukometne velesile datira još iz 2010. godine.

Izbornik Ivica Obrvan okupio je reprezentaciju kod zagrebačkog Zimskog plivališta Mladost, nakon čega je momčad otputovala u Đurđevac gdje će odraditi završne pripreme. Pred njima su dva iznimno važna kvalifikacijska susreta protiv jedne od najkompletnijih reprezentacija današnjice.

Prva utakmica igra se u četvrtak, 5. ožujka u 17 sati u Bjelovaru. Potpuno obnovljena Dvorana europskih prvaka bit će ispunjena do posljednjeg mjesta, što je dodatni vjetar u leđa hrvatskim rukometašicama. Susret možete pratiti uživo na RTL-u 2.

Uzvrat je na rasporedu u nedjelju, 8. ožujka 2026. godine u 16:30 sati u Metzu, gdje će Hrvatska pokušati iznenaditi domaćina na njegovom terenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku očekuju dvije važne kvalifikacijske utakmice: 'Imamo situaciju pod kontrolom'

Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaKvalifikacije Za Europsko PrvenstvoRukometasiceIvica Obrvan
