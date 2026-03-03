Brazil ostao bez velike zvijezde za Svjetsko prvenstvo: Magnet je pokazao ono najgore
Ustanovljeno je da je Brazilac potrgao prednji križni ligament
Rodrygo, 25-godišnji brazilski nogometni reprezentativac i član madridskog Reala, teško je ozlijedio prednji križni ligament desnog koljena zbog čega će propustiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.
Na ligaškoj utakmici u ponedjeljak između Reala i Getafea Rodrygo je u igru ušao u 55. minuti. Vrlo brzo potom se Rodrygo ozlijedio, ali je nekako uspio na travnjaku ostati do samog kraja dvoboja. Pretrage u utorak su pokazale ono najgore, nakon magnetske rezonance je ustanovljeno da je Brazilac potrgao prednji križni ligament.
Prije susreta protiv Getafea Rodrygo je skoro trideset dana pauzirao zbog problema s tetivama.
Sezona je za Rodryga završena, a usporedno s tim neće moći nastupiti niti na Svjetskom prvenstvu koje u lipnju počinje u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.
Od 2019. godine Rodrygo je član madridskog Reala, a u karijeri je za reprezentaciju Brazila odigrao 37 utakmica uz devet pogodaka.
POGLEDAJTE VIDEO: Simon: 'Ako ćemo ovako dugoročno, onda se nikoga ne trebamo bojati'