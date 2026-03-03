Sutra u Varaždinu opsadno stanje! Sve će vrvjeti dugim cijevima: Na sud dolazi najopasniji zatvorenik

Sinoć ponovno požar u splitskom zatvoru, nakon čega je četrnaest osoba zatražilo medicinsku pomoć. Među njima je i šest pravosudnih policajaca te sedam zatvorenika i medicinski tehničar. Tri osobe su preventivno zadržane u bolnici. Vatra je buknula u ćeliji, a gasilo ju je trinaest vatrogasaca iz splitske javne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Ovo nije prvi požar u zatvoru na Bilicama, veće posljedice izazvao onaj prije nešto više od godinu dana kada je pet osoba teško ozlijeđeno.

"Ozljede su kod svih lakše klasificirane, osim kod troje bolesnika koji su hospitalizirani. Oni nisu bili vitalno ugroženi, ali su zahtijevali hospitalizaciju zbog terapije kisikom i daljnjim nadzorom", rekla je Ivana Ferri Certić, pročelnica Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Split.

'Ovo je postalo učestalo'

Zvonimir Penić, ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju komentirao je požar.

"Ovo je postalo učestalo. Dakle, požari su nešto što bilježimo, što nam se događa u sustavu. Dakle, ovo je treći požar u posljednjih devet mjeseci. Proučavamo tu pojavu suočavamo se s njom. Jednostavno, čini se da su to sada neki novi modaliteti koji su potpuno neprimjereni i izuzetno rizični, a osobe lišene slobode možda iskazuju neko svoje individualno nezadovoljstvo nekim određenim postupkom", rekao je.

Boris Mišević razgovarao je s Jelenkom Krešom, dopredsjednikom Sindikata pravosudne policije.

Što se to dogodilo? Zašto su se palili madraci?

Očito je nekakvo nezadovoljstvo među samim zatvorenicima. Međutim, apeliram da sve nezadovoljstvo na neki drugi način artikuliraju jer može dovesti do neželjenih posljedica i smrtnih slučajeva i s jedne i druge strane, a to nitko ne želi.

Nije prvi put u Splitu

Zašto se to događa? Nije prvi put i koliko se sjećam, drugi put ove godine u Splitu.

Da nije prvi put. Ne znam zašto se to baš događa u Splitu. Iz nekog razloga su ljudi nezadovoljni. Koji su razlozi to samo znaju oni koji su to napravili da bi doveli sebe u opasnost. I ovdje opet moramo zahvaliti pravosudnim policajcima. Nisu obučeni vatrogasci i uletjeli su riskirajući i svoj život i sve ostalo da bi spasili i zatvorenike, a i sami sebe i nagutali se dima. I ovaj put je prošlo bez posljedica. Pitanje je hoćemo li uvijek moći tako reagirati.

Jedan od najopasnijih, ako ne i najopasniji zatvorenik u zatvorskom sustavu, Srđan Mlađan sutra dolazi pred sud. Veliki izazov pred vama i vašim kolegama. Vjerujem da vi to rutinski obavljate, ali kako će to izgledati i kakve će biti mjere predostrožnosti i sigurnosti biti poduzete vezano za Srđana Mlađana?

U same mjere ne mogu ulaziti, zna se. Mi imamo protokol, imamo određenu suradnju, Imamo to da ne bude sve samo crno u zatvorskom sustavu. Imamo našu interventnu pravosudnu policiju.

Ljudi nisu crna strana sigurna zatvorskog sustava. Puno puta dokazali da dobro rade.

Oni su ono što smo tražili. Napokon, imamo svoju interventnu pravosudnu policiju. Osiguravamo se na svoje snage. Tu su kolege iz MUP-a. Tu su kolege iz osiguranja pravosudnih tijela. Jedna sinergija službi koja jednostavno će sve napraviti.

Za Srđana Mlađana sve je spremno

Koliko će ljudi biti sutra?

Ne mogu vam sad točno reći ne smijem govoriti tu brojku koja će biti. Srđan Mlađan se zna i tu su sve rupe pokrivene što bi se moglo desiti. Više su problem svakodnevna suđenja gdje ne znamo s kakvim ljudima baratamo i što će netko napraviti, kao što imamo slučaj ubojstva u Palači pravde. Nitko ne bi očekivao da će to napraviti jedan policajac. To su veći problemi nego ovo gdje imamo pojačane mjere i znamo s čime se susrećemo i kakvu osobu dovodimo na sud.

U njegovom slučaju pušete i na hladno? Znamo koliko je opasan. Hoće li imati ono što vi zovete "zimsku opremu", odnosno lance oko nogu?

Imat će svu potrebnu predviđenu opremu. To su lisice na nogama, lisicama na rukama, po potrebi oko pasa. Nema on nekakve mogućnosti bilo kakvog bijega, napada i bilo čega, zato što će se predvidjeti sva moguća situacija i sve moguće nepredviđene situacije. Bit će sasvim dovoljan broj pravosudnih policajaca. Nama je veći problem svakodnevno dovođenje. Mi ne znamo kako će se netko ponašati, a nemamo dovoljan broj ljudi da to saniramo. Ovdje imate. Znate koji ide, di ide kako ide di ko radi, kako tko radi, Sve su pozicije pokrivene. I tu je, ajmo reći, minimalna opasnost za bilo što. U odnosu na svakodnevno, kada imamo izvođenja ili ovo paljenje, vi ne znate kad će netko zapaliti ćeliju. Evo, to su nepoznanice za koje mi ne možemo reagirati.