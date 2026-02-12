Doznajemo kada počinje suđenju Srđanu Mlađanu: Raskrinkao ga je kum u 'Dosje Jarku'

Srđan Mlađan (45), trostruki ubojica na optuženičku klupu Županijskog suda u Varaždinu sjest će 4. ožujka u 9 sati, za kada je zakazan početak glavne rasprave.

Podsjetimo, RTL Danas prvi je ekskluzivno doznao da je potvrđena nova optužnica protiv Srđana Mlađana, što bi najopasnijeg hrvatskog zatvorenika moglo još godinama zadržati iza rešetaka.

Optužnica je podignuta nakon što je Mlađanov kum Željko Bjelić dao veliki intervju u RTL-ovoj emisiji 'Dosje Jarak' čija je ekipa rekonstruirala je put ubojice, razgovarala s rodbinom žrtava, policijom, ljudima koje je Mlađan oteo te osobama s kojima je dijelio školsku klupu, ali i ćeliju.

Trebao na slobodu 2027.

Bjelić je u toj emisiji potvrdio kako je Mlađan od njega tražio da pronađe ljude koji su protiv njega svjedočili i usmrti ih.

Osim toga, tražio je od zatvorenika da jednoj osobi u računalo presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem.

Međutim, zatvorenik je odbio izvršiti tražene radnje, što je spriječilo ostvarenje Mlađanovih planova. Zbog toga je podignuta nova optužnica. Inače, Srđan Mlađan bi trebao izaći na slobodu u svibnju 2027. godine.

'Jedini lijek - metak u čelo'

"Ne smatram se psihički bolesnim. Nije mi potrebna psihoterapija. Za mene je jedini lijek- metak u čelo!" Ovako je sam o sebi govorio Srđan Mlađan, jedan od najpoznatijih i najmonstruoznijih ubojica u Hrvatskoj.

Imao je samo 16 godina kada je, bez ikakvog razloga, ubio dvoje ljudi - jednu mladu djevojku i umirovljenika.

Nakon što je iz zatvora pušten na vikend, nastavlja svoj krvavi put. Ubio je policajca, opljačkao banku, zatočio tročlanu obitelj.

Ključno svjedočanstvo u 'Dosjeu Jarak'

Srđana Mlađana tereti se poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode. A sve nakon što je njegov kum i cimer u zatvoru olakšao dušu u 'Dosjeu Jarak' i rekao da Mlađan ima listu za odstrel.

"Srđan ima jednu bilježnicu koja mu je oduzeta zbog sigurnosnih razloga... u kojoj on opisuje kome, što i zbog čega će raditi kad izađe. Tražio je da ja ubijem ljude koje se nalaze u toj bilježnici", kazao je Željko Bjelić.

Zapisivao je, kaže Bijelić sve vrlo detaljno, a zgrozilo ga je kada je rekao što bi s djevojkom s kojom se vjenčao u zatvoru. Srđan Mlađan više je proživio u zatvoru nego na slobodi. Želi li se osvetiti, kako kaže njegov kum, sud tek mora dokazati, a time i poticanje na teško ubojstvo za što je propisana višegodišnja kazna zatvora od 10 do 40 godina.

'Promijenio sam se'

Što o svemu kaže Srđan Mlađan, osjeća li se kriv u novom slučaju i što kaže na mogućnost da zbog svega ostane duže u zatvoru, za RTL Danas komentirao je njegov odvjetnik Borislav Planinc.

"Bitno je to da je rekao da nije kriv. Da mu je to namješteno od Bjelića koji je za to imao motiva i jasnog interesa zašto je to učinio", kazao je odvjetnik Mlađana te dodao da je Mlađan razočaran jer bi nova optužnica mogla spriječiti izlazak na slobodu za dvije godine.

"Naravno da je razočaran, pa tko ne bi bio. Mlađan kaže da nije onakav kakav je bio, da se promijenio. Rekao je da hoće izaći i nastaviti, bolje reći, započeti novi život", kazao je Planinc.

