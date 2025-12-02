Opasni ubojica, zalizana kosa i pogled koji ledi krv u žilama: Ovako danas izgleda sisački monstrum

RTL Danas prvi je ekskluzivno doznao da je potvrđena nova optužnica protiv Srđana Mlađana, što bi najopasnijeg hrvatskog zatvorenika moglo još godinama zadržati iza rešetaka.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu potvrdilo je optužnicu protiv Srđana Mlađana zbog više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobodne i neovlašteni pristup računalnim sustavima.

Optužnica je podignuta nakon što je Mlađanov kum Željko Bijelić dao veliki intervju u RTL-ovoj emisiji 'Dosje Jarak'. Bijelić je u toj emisiji potvrdio kako je Mlađan od njega tražio da pronađe ljude koji su protiv njega svjedočili i usmrti ih. Osim toga, tražio je od zatvorenika da jednoj osobi u računalo presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem.

Međutim, zatvorenik je odbio izvršiti tražene radnje, što je spriječilo ostvarenje Mlađanovih planova. Zbog toga je podignuta nova optužnica. Inače, Srđan Mlađan bi trebao izaći na slobodu u svibnju 2027. godine.

Mlađan je stigao na sud doveden u pratnji specijalaca iz lepoglavske kaznionice gdje služi kaznu. Prvo je na prostor parkirališta stigao civilni policijski kombi iz kojeg su izašli policajci u civilu te obišli prostor oko zgrade.

Potom je pod rotirkama stigao prvi policijski kombi, nakon njega pravosudni kombi u kojem je bio Mlađan, a nakon njih još jedan policijski kombi s policajcima s dugim cijevima. Dok je izlazio iz kombija vezanih ruku i nogu, odjeven u traper košulju i hlače Mlađan nije skrivao pogled. Čak je pogledao u objektiv kamere RTL-a Danas.

Na nogama je nosio bijele Nike tenisice s narančastim vezicama, a u rukama je držao plavi fascikl.