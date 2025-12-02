Srđan Mlađan stigao na sud u Varaždinu: Dopratili ga specijalci naoružani do zuba

Županijski sud u Varaždinu danas odlučuje o optužnici protiv višestrukog ubojice Srđana Mlađana (44) zbog niza kaznenih djela.

Mlađan je stigao na sud doveden u pratnji specijalaca iz lepoglavske kaznionice gdje služi kaznu. Prvo je na prostor parkirališta stigao civilni policijski kombi iz kojeg su izašli policajci u civilu te obišli prostor oko zgrade.

Potom je pod rotirkama stigao prvi policijski kombi, nakon njega pravosudni kombi u kojem je bio Mlađan, a nakon njih još jedan policijski kombi s policajcima s dugim cijevima. Dok je izlazio iz kombija vezanih ruku i nogu, odjeven u traper košulju i hlače Mlađan nije skrivao pogled. Čak naprotiv, pogledao je u objektiv kamere.

Na nogama je nosio bijele Nike tenisice s narančastim vezicama, a u rukama je držao plavi fascikl.

Do podizanja nove optužnice došlo je nakon epizode Dosjea Jarak i ispovijesti Mlađanovog vjenčanog kuma Željka Bijelića.

Varaždinsko tužiteljstvo podignulo je optužnicu protiv Srđana Mlađana u ožujku ove godine. Njegova prvotna kazna istječe za manje od dvije godine.

Osuđen na 27 godina zatvora

Sisački monstrum krvavi pohod počeo je 1998. kada je ubio 16 godišnju djevojku i umirovljenika. Zbog dobrog vladanja u zatvoru odobreni su mu slobodni vikendi, a tijekom jednog takvog 2002. opljačkao je banku, ubio policajca pa zatočio troje ljudi. Za sve to osuđen je na 27 godina zatvora.

"U trenutku kad je Željko Bijelić počeo pričati silne detalje oko boravka u zatvoru, oko druženja sa Srđanom Mladenom i osobito oko toga što je Srđan Mlađan o njemu govorio, odmah nam je bilo jasno da je ovo moćno, da je ovo jako i da će to izazvati jako veliki odjek. A evo, to se sada i pokazalo", rekao je u ožujku redatelj i scenarist "Dosjea Jarak" Dario Todorović i dodao da je očito svjedočenje Željka Bijelića imalo jako, jako veliku težinu i da su to institucije ozbiljno shvatile.

Otkrio tajne Mlađanove bilježnice

Za Dosje Jarak Bjelić je otkrio je kakve sve grozote krije Mlađanova zatvorska bilježnica.

"Onda bih uzeo nož i odsjekao joj uho", čitao je dijelove pisma u epizodi "Rođeni ubojica Srđan Mlađan". Zatvorsko vjenčanje Srđana Mlađana i Elije Molnar ujedno je obilježilo i početak kraja njihova prijateljstva. Danas je Bjelić na slobodi i u strahu od Mlađanove osvete. Opisao je Mlađana kao "finu kulturnu osobu u obliku monstruma". Međutim, kad su postali cimeri, Željko je mislio da je Srđan "normalna osoba".

Brzo nakon svadbe pukla je ljubav između cimera, a Željko je opisao i kako je došlo do toga. Nakon što je završio telefonski poziv sa suprugom, Srđan se počeo smijati i rekao:

"'Možeš misliti one ku**e. Ona meni kaže da jedva čeka da se prošeta sa mnom Zagrebom.' Ja kažem 'Pa što je tu loše?'" rekao je Željko i nastavio s grčem u grlu:

"Ja isto jedva čekam, ali da se prošetam s njezinom glavom u torbi", rekao je. Tada je Željko shvatio s kim ima posla. Kumstvo sa Srđanom etiketiralo ga je za cijeli život.

Nitko nije svjestan što će se dogoditi kada izađe

Željko je za Dosje Jarak rekao i da 2027. godina kuca na vrata te da nitko nije svjestan što se će se dogoditi kada izađe. Srđan Mlađan ima bilježnicu na pologu koja mu je oduzeta iz sigurnosnih razloga u kojoj opisuje kome, što i zbog čega će napraviti kada izađe van. Tražio je da Željko ubije ljude koji se nalaze u toj bilježnici. Ima i pismo koje je napisao što će raditi ljudima.

"Bilo je dosta razgovora s njom u mojoj glavi. Hvata me ogroman bijes, kipi u meni. Udarao bih nju i njega i sve ostale, pogotovo moje bivše prijatelje. Sve bih ih stavio u istu prostoriju, zaključao i progutao ključ. Onda bih ih prvo udarao kao što nikada nisam, a udarao sam puno puta. Kada bih njih dvojicu izbacio iz stroja, onda bih uzeo palicu, udarao na zemlji dok ne bih čuo da svaka kost od lubanje do palca ne bi pukla. Onda bih uzeo nož i odsjekao joj uho, a na drugo bih joj šapnuo i rekao 'Trebala si slušati mene, ti mala svinjo. Zar ti nisam rekao.' Nekako je dopuzala do mene i gledam joj u one bademaste oči koje sam nekad volio, a sada ih godinama prezirem i čekam ovaj dan. Uzimam je lagano za glavu i podižem je prema sebi. Hvatam je za prste i lomim. Sva četiri odjednom. Čujem krc. Urlici dobivaju novu razinu glasnoće. Najradije bih joj iščupao i ta dva oka iz glave, ali onda bi sve bilo gotovo, a ne želim to. Ne osjećam više ništa za to smeće. Udaram je po licu i glavi dok ne ostane ništa što sam prepoznao i ljubovao", pročitao je Željko pismo koje je bilo u bilježnici.

Tražio ga je da ubije čovjeka

Srđan nije završio s poslom. Željko vjeruje da se i sprijateljio s njim da bi ga iskoristio za zlodjelo. Tražio ga je da ubije čovjeka koji ga je teretio za kaznu zbog koje je sada u zatvoru, a to je pljačka ljekarne koju je počinio na jednom slobodnom vikendu.

Andrija Jarak otkrio je nakon što je emitiranja epizode da su ga kontaktirala tijela kaznenog progona i tražili snimku emisije. Jarak je i konstatirao da je Kazneni zakon jasan te da Mlađanu prijeti dugotrajna kazna zatvora od 10 do 25 ili 30 godina.

"To je jedno od najtežih kaznenih djela. Poticaj na ubojstvo se tretira kao i samo ubojstvo", objasnio je.

