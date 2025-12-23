'ZDS' na ogradi i grb s prvim bijelim poljem: Vlasniku prerezali žice na lampicama

"Točno je da su prerezali kablove. Policija će to riješiti kada pogleda nadzorne kamere", potvrdio je za 24 sata vlasnik kuće iz Podvinja u Slavonskom Brodu čija je božićna dekoracija podigla puno prašine i izazvala podijeljene reakcije.

Naime, vlasnik je ogradu ukrasio lampicama i natpisom "Znam Da vam Smeta", pri čemu su istaknuta velika slova ZDS, što je mnoge asociralo na kontroverzni poklič "Za dom spremni".

Portal 035 objavio je fotografije prerezanih žica. Obitelj tvrdi da se sve dogodilo malo iza jednog sata u noći naa utorak kada je otac prvi primijetio da vanjska rasvjeta više ne radi. Sa sinom je utvrdio da nije riječ o nekom tehničkom kvaru, nego da je netko ciljano isključio napajanje i prerezao lampice.

Obavijestio policiju

Sve je prijavljeno policiji, a obitelji je rečeno da će pokušati uhvatiti počinitelja prema snimki nadzornih kamera u blizini.

Brodsko-posavska policija potvrdila je da ne nepoznati počinitelj oštetio ukrasne svjetleće lampice i da šteta iznosi više stotina eura. Dodali su da policajci nastavljaju daljnji rad u cilju pronalaska počinitelja navedenog kaznenog djela te slijedi izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

Osim natpisa "Znam Da vam Smeta", na balkonu iste kuće svijetlio je i hrvatski grb s prvim bijelim poljem.

Dekoracija se svidjela susjedima koji smatraju da tako nešto nije u redu. "Ima tu pametnijih riječi da je primjerice uputio svojim unucima i nešto lijepo za Božić, za Novu godinu i budućnost, a ne baviti se ovime", rekao je Josip za RTL Danas.

Drugi, pak, nisu imali primjedbe na dekoraciju.

Zbog natpisa je na teren ranije izašla i policija, no nije utvrdila elemente kaznenog djela ili prekršaja.

