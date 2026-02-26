Romantični spoj u 'Gospodinu Savršenom' pošao po zlu: ‘Nisi mogao znati’

Karlo aka Gospodin Savršeni odlučio je na intiman spoj pozvati jednu djevojku. U želji da stvori savršenu atmosferu za upoznavanje pripremio je klasičan romantični scenarij uz šampanjac i pomno aranžiranu platu s voćem. Spoj na prekrasnoj lokaciji obećavao je idilu, no Karlo nije ni slutio da će njegov trud pasti u sjenu jedne tajne.

Neobična fobija umalo uništila spoj Gospodina Savršenog

Kada je Karlo ponosno predstavio voće, umjesto oduševljenja, na licu njegove odabranice pojavila se nelagoda. Naime, atraktivna stručnjakinja za marketing i prodaju priznala je da pati od fruktofobije, specifičnog i rijetkog straha od voća: ‘Ja ti imam strah od voća od malena, nisi mogao znati, ne znam ne sjećam se točno, ali otkad mogu jesti sama ne jedem voće jer ga se bojim.’ Romantični trenutak brzo se pretvorio u pomalo bizarnu situaciju, a Jelenina reakcija iznenadila je Karla. Unatoč svemu, kasnije je naglasila kako na ostatak spoja i Karlov trud nema nikakve zamjerke te je pohvalila njegovu pažnju i atmosferu koju je stvorio.

Foto: voyo

