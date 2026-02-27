FREEMAIL
PRVA REAKCIJA NAKON ISPADANJA /

Kovačević: 'Možemo biti ponosni, rekao sam to i u svlačionici'

Kovačević: 'Možemo biti ponosni, rekao sam to i u svlačionici'
Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL

Trener Diama Mario Kovačević dao je izjavu nakon ispadanja iz Europske lige

27.2.2026.
0:09
M.G.
JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL
Premda su vodili sa 3-1 i tako anulirali zaostatak iz prve utakmice, nogometaši Dinama ostali su bez plasmana u osminu finala Europske lige nakon što su poslije produžetaka odigrali 3-3 protiv Genka.

Nakon što su u prvom susretu izgubili u Zagrebu sa 1-3, nogometaši Dinama uspjeli su u Genku slaviti identičnim rezultatom gurnuvši susret u produžetak. Nažalost, u dodatnih 30 minuta domaćin je zabio dva gola, a Dinamo ostao s igračem manje, nakon isključenja Luke Stojkovića.

Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice je dao izjavu za Arena Sport.

"Osjetio sam i u produžetku da možemo, da nismo pali, ali malo smo bili kratki s izmjenama. Imali smo mlade igrače, tu je i Lisica koji dugo nije igrao. To se vidjelo i to je Genk iskoristio. Možemo biti ponosni nakon ovakvog ispadanja. Rekao sam to u svlačionici", rekao je i dodao:

"Dali smo sve od sebe i vjerovali smo da možemo proći. Bili smo blizu. Čestitam Genku na prolazu, a mi se okrećemo prvenstvu. Nametnuli smo se od početka utakmice. U Zagrebu smo imali problema jer je teren bio teži. Ovdje smo dominirali, zabili za vodstvo što nam je dalo vjeru u prolaz. Ušli smo u produžetke, djelovali smo dobro, ali greške su nas koštale. Genk je u konačnici zasluženo prošao dalje."

Mario KovačevićDinamoGenkEuropska Liga
