Kćer legendarne hrvatske glumice oduševljava: Svi su primijetili detalj

U Porinovoj ulici u Split svečano je otkriven mural posvećen glumačkoj divi Zdravka Krstulović (1940–2003), jednoj od najznačajnijih hrvatskih kazališnih i televizijskih umjetnica. Uz njezine nezaboravne uloge, javnost i danas s posebnom toplinom govori o njezinoj kćeri Ivani.

Neizbrisiv trag na sceni

Glumica Zdravka Krstulović proslavila se ulogama Anđe Vlajine u seriji Naše malo misto i Violete u seriji Velo misto, koje su je učinile omiljenom širom regije. Tijekom bogate karijere osvojila je niz priznanja, među kojima Godišnju nagradu grada Splita te tri Nagrade Hrvatskog društva dramskih umjetnika. Krajem 1990-ih dijagnosticirana joj je Alzheimerova bolest, zbog koje se povukla iz javnosti, a preminula je 5. prosinca 2003. godine.

Najveći ponos bila joj je kći

U braku s pomorcem Ivanom Kapetanovićem dobila je kćer Ivanu Kapetanović, novinarku i producenticu BBC World Service. Ivana danas živi u Londonu, a mnogi primjećuju da izgledom snažno podsjeća na majku. Na društvenim mrežama često dijeli fotografije iz Splita, osobito ispred Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, gdje je njezina majka ostvarila neke od najzapaženijih uloga.

Sjećanje koje ne blijedi

Ivana Kapetanović vodi aktivan život, strastvena je putnica i istrčala je maraton, no ističe da joj je obiteljska povezanost najvažnija. Emotivnom objavom povodom Majčinog dana poručila je koliko joj majka nedostaje, potvrdivši da uspomena na veliku umjetnicu i dalje snažno živi.

