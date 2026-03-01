‘Gospodin Savršeni’ Formule 1 izgovorio sudbonosno da? Viralna snimka zapalila internet

Čini se da su vozač Ferraria i njegova bolja polovica zajedno napravili veliki životni korak. Društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj su Charles Leclerc i njegova partnerica Alexandra Saint Mleux viđeni kako se odvoze u legendarnom, crvenom Ferrariju – prizor koji je odmah potaknuo nagađanja o njihovom vjenčanju.

Na videu se vidi kako Saint Mleux, odjevena u elegantnu bijelu haljinu i s buketom cvijeća u rukama, sjedi pokraj Leclerca koji je za volanom u bijelom odijelu. Par se vozio slikovitom obalnom cestom, dok su ih pratila dva motocikla i crni Mercedes, što je cijelom prizoru dalo dodatnu dozu glamura i svečanosti.

Posebnu pažnju izazvao je automobil – legendarni Ferrari 250 Testa Rossa iz 1957. godine. Riječ je o jednom od najpoželjnijih klasika u povijesti automobilizma, proizvedenom u tek nešto više od 30 primjeraka između 1957. i 1961. godine. Njegova vrijednost danas se procjenjuje na oko devet milijuna funti, što ga čini pravim kolekcionarskim draguljem. Za vozača Ferrarijeve F1 momčadi, očito, ništa manje od ikone nije dolazilo u obzir ukoliko je riječ o vjenčanju.

Romantična priča para započela je nekoliko mjeseci ranije zarukama koje su oduševile pratitelje na Instagramu. Leclerc je tada organizirao intimnu prosidbu uz pomoć njihova jazavčara Lea. Psiću je oko vrata stavio ogrlicu s natpisom „Daddy wants to marry you“, dok su stol krasili keksi i slastice s porukama vezanima uz brak.

Iako je u trenutku pisanja to još nerješeno, mnogi su u sumnji da li je taj prizor vjenčanja ili primjerice za potrebe snimanja reklame. Sve u svemu mnogi fanovi brzo su stvorili teorije.

