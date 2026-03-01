FREEMAIL
veliko priznanje /

F1 momčad odaje počast legendi: Novi bolid nazvan po 'Hrvatu'

F1 momčad odaje počast legendi: Novi bolid nazvan po 'Hrvatu'
Foto: Marco Talluto/Alamy/Profimedia

MAC-26 – skraćenica za Mario Andretti Cadillac, simbol je američkog sna i strasti prema automobilizmu.

1.3.2026.
13:41
Sportski.net
Marco Talluto/Alamy/Profimedia
Cadillac je službeno predstavio svoj prvi bolid za sezonu 2026. u Formuli 1, nazvan MAC-26, u čast američkog svjetskog prvaka i pobjednika Indy 500, Maria Andrettija.

Andretti, koji je od samih početaka bio ključna figura u projektu dolaska Cadillaca u F1, iako danas prepušta vođenje sinovim stopama i upravljanju timu, ostaje trajna inspiracija za cijeli tim. Projekt danas vodi CEO TWG Motorsports, Dan Towriss, uz timskog direktora Graemea Lowdona.

MAC-26 -skraćenica za Mario Andretti Cadillac, simbol je američkog sna i strasti prema automobilizmu. Towriss ističe:

"Naziv našeg prvog bolida odražava duh koji je Mario unosio u Formulu 1 i vjeru da američki tim zaslužuje svoje mjesto na ovoj pozornici. Njegova priča inspirira nas svaki dan u izgradnji ovog tima."

Sam Mario Andretti nije krio oduševljenje:

"Trkaći život je bila najveća radost mog života. Ovo priznanje, da moj rad bude povezan s dolaskom američkog tima u F1, je najveća počast. Cijenim priliku da ostavim trajnu povezanost s Formulom 1 i zahvalan sam svima koji prepoznaju moj doprinos u povijesti automobilizma."

Graeme Lowdon, direktor tima, u razgovoru za Motorsport.com naglasio je Andrettijev utjecaj na cijeli projekt:

"Jedan od njegovih citata kaže: 'Ako sve izgleda pod kontrolom, ne ideš dovoljno brzo.' Taj duh savršeno opisuje tempo kojim smo morali razviti F1 tim s obje strane Atlantika. Mario je istinski prvak – njegova energija i natjecateljski duh inspiriraju cijeli tim."

Andretti, rođen prije 86 godina u Motovunu, tada pod talijanskom okupacijom, sa svojom obitelji napustio je zemlju nakon Drugog svjetskog rata i proveo sedam godina u izbjegličkom kampu. Njegova karijera ostala je legendarna: uz Dana Gurneya, jedini je vozač koji je ostvario pobjede u Formuli 1, IndyCaru (CART i USAC), Svjetskom prvenstvu sportskih automobila te NASCAR Sprint Cupu, čime je svoje ime zauvijek utisnuo u povijest motorsporta.

F1 VijestiCadillac
