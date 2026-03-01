FREEMAIL
BUM, TRES /

Svašta se događalo na FNC 28, vidjeli smo čak devet prekida: Ovo je TOP 10 trenutaka

FNC 28 u Slavonskom Brodu bio je spektakularan. Vidjeli smo čak devet prekida u 11 mečeva s fight carda i pregršt sjajnih poteza. Imali smo nakon jednog meča i naguravanje u kavezu, ali na svu sreću sve se brzo smirilo... 

Generalno, subotnja večer je donijela niz uzbudljivih MMA borbi s jakim regionalnim imenima, kombinirajući tehnički kvalitetne mečeve i atraktivne završnice. Domaća publika ispunila je dvoranu Vijuš i stvorila iznimno glasnu atmosferu. 

Event je potvrdio rast i profesionalnu razinu organizacije Fight Nation Championship, uz dobru produkciju i snažan interes publike. FNC 28 u Slavonskom Brodu ostavio je vrlo pozitivan dojam i dodatno učvrstio grad kao atraktivnu destinaciju za velike borilačke priredbe. 

Portal Net.hr za vas je pripremio uzbudljivu kompilaciju TOP 10 trenutaka na eventu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ančić bez dlake na jeziku: 'Pokazao je kakav je, nadam se da ga više neću vidjeti'

1.3.2026.
17:46
Silvijo Maksan
Fnc 28FncMarko BojkovićAndrej Kedveš
