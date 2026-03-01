Marko Bojković našem reporteru otkrio istinu o povratku nakon godinu i pol bez pobjede

FNC 28 u Slavonskom Brodu ponudio je večer ispunjenu atraktivnim borbama i snažnim povratničkim pričama, a publika u dvorani Vijuš svjedočila je nastupima nekih od najperspektivnijih imena regionalne scene.

U glavnoj borbi večeri Marko Bojković prekinuo je niz od dva poraza i upisao važnu pobjedu protiv žilavog Ukrajinca Ivana Vulchina. U sunaslovnom okršaju Fran Luka Đurić slavio je jednoglasnom sudačkom odlukom protiv gruzijskog borca Bonda Kikadzea. Andrej Kedveš oduševio je publiku ekspresnom izvedbom u pravilima ultimate kickboxinga, već nakon 35 sekundi aperkatom u jetru svladao je Rumunja Emanuela Lupascua.

Jovan Marjanović nokautirao je Simeona Karslidisa u drugoj rundi, dok je Piotr Strus jednoglasnom odlukom sudaca bio bolji od Willa Curriea. Tiriel Luka Abramović slavio je tehničkim nokautom u drugoj rundi protiv Lucasa Alsine. Posebne ovacije dobio je i Martin Batur, koji je za samo 27 sekundi nokautirao Wesleyja Martinsa i dodatno podigao atmosferu u dvorani.

Nakon spektakla u Slavonskom Brodu, na konferenciji za medije bio je i naš novinar Vehmir Džakić, koji je postavio po jedno pitanje Marku Bojkoviću i Franu Luki Đuriću.

Koliko si se teško nosio s teretom prije ovog meča, s obzirom na to da, kako si rekao, godinu i pol nisi osjetio pobjedu i onu slast ulaska u kavez i završetka meča u svoju korist? Kako si se osjećao prije, a kako poslije borbe?

Treneri su mi cijelo vrijeme govorili da trebam vratiti onaj osjećaj iz djetinjstva, kao kad jedva čekaš otići u zabavni park. U jednom trenutku meni je to postalo jako teško, pogotovo nakon borbe u beogradskoj Areni pa onda i u Varaždinu. Ulazak u kavez postao mi je trauma, nešto što više nije bilo iščekivanje i uzbuđenje, nego kao posao. O tome smo puno razgovarali, posebno na psihološkom planu, i tako sam i ušao u ovu borbu. Mislim da su ljudi mogli vidjeti da sam stvarno uživao u procesu. Bio sam ono što jesam, nitko me nije sputavao i nikome nisam dopustio da me sputava. Da nije bilo mojih trenera, pitanje je kako bi sve završilo, jer su mi jako pomogli. To je težak period za svakog borca. Teško se vratiti nakon poraza, pogotovo kada si dugo neporažen pa izgubiš, pa ponovno izgubiš, a cijela regija priča o tome. Nije bilo lako, ali zato smo tu gdje jesmo.

Pitanje za Frana, rekao si da nisi u potpunosti zadovoljan svojim nastupom. Što misliš da je razlog tome? Je li protivnik bio nezgodniji nego što se očekivalo ili smatraš da si ti nešto mogao odraditi bolje?

Bio je stvarno čvrst protivnik. Iskreno, ne znam točno što bih rekao. Osjećao sam se nekako čudno tijekom borbe i moram je prvo ponovno pogledati kako bih mogao konkretnije govoriti o svemu.

