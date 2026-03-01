Zbog rata na Bliskom istoku reprezentacija odbija sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu

Iran je postao epicentar novih napetosti na Bliskom istoku nakon što su Sjedinjene Države i Izrael izveli niz udara na ključne vojne ciljeve u regiji, a Teheran je odmah uzvratio kontranapadom, uključujući i napade na izraelske pozicije.

Ova eskalacija dolazi samo 108 dana prije nego što bi iranski nacionalni tim trebao debitirati na predstojećem Svjetskom prvenstvu. Grupa u kojoj igra Iran trebala je odigrati sve tri utakmice u SAD-u: protiv Novog Zelanda u Los Angelesu 21. lipnja, protiv Belgije u istom gradu također 21. lipnja, te protiv Egipta u Seattleu 26. lipnja.

Predsjednik Iranskog nogometnog saveza priznao je da je sada malo vjerojatno da će nacionalna selekcija moći nastupiti na Mundijalu. Na televiziji u Teheranu izjavio je:

"S obzirom na današnje događaje i napade Sjedinjenih Država, malo je vjerojatno da ćemo se moći pripremiti za Svjetsko prvenstvo. No, konačne odluke o sudjelovanju donose sportski čelnici."

Dodatno, domaće prvenstvo u Iranu je suspendirano dok se situacija ne stabilizira. Ako se Iranu zabrani sudjelovanje, očekuje se da bi ga mogao zamijeniti Ujedinjeni Arapski Emirati. Alternativno, Irak bi mogao zauzeti mjesto Irana, dok bi UAE preuzeli njegovu kvalifikacijsku utakmicu za kontinentalni play-off.

Sukobi na Bliskom istoku već imaju velik utjecaj na sport. Iranski nogomet trenutno je u pauzi, a slično se događa i s izraelskim klubovima u Evroligi. Makabi iz Tel Aviva i Hapoel Tel Aviv mogli bi zbog sigurnosti ponovo domaće utakmice igrati izvan Izraela, u gradovima poput Beograda i Sofije, dok službenih potvrda još nema.

