Evo kad i gdje gledati drugu utakmicu Njemačke i Hrvatske: Nacija je poludjela za košarkašima

Nakon velike, senzacionalne i iznimno važne pobjede u zagrebačkom Draženovom domu, hrvatsku košarkašku reprezentaciju čeka novi izazov, isti protivnik, ali druga pozornica. Slavili su izabranici Hrvatske s 93-88 protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Njemačke te tako poslali snažnu poruku konkurenciji. Time su zapalili naciju i hrvatsku košarkašku reprezentaciju gurnuli na pijadestel selekcija koje će se ovog vikenda najviše pratiti. Jer, Šarić, Hezonja i društvo su apsolutni hit...

Hrvatska je pobjedom protiv Njemačke produžila slavlje i pobjedu predstavila na impresivan način i ostala savršena nakon tri odigrane utakmice, s maksimalnim učinkom i tri pobjede na kontu.

Večeras slijedi nova utakmica u Bonnu, u rasprodanoj dvorani Telekom Dome. Prema informacijama domaćina, svih šest tisuća mjesta je planulo, što jamči užarenu atmosferu. Ipak, podrška neće izostati ni s hrvatske strane uz brojne navijače koji žive u Njemačkoj, dolazak su najavili i oni koji su se posljednjih dana javljali Hrvatskom košarkaškom savezu kako bi osigurali svoje mjesto na tribinama.

Susret iz Bonna na rasporedu je u 18.00 sati uz izravni prijenos na kanalu Arena Sport 2, dok će tekstualni prijenos biti dostupan na portalu Net.hr. Hrvatska želi nastaviti savršeni niz i još jednom pokazati da ova generacija ima karakter za velike stvari.

