Bivša članica žirija progovorila: Tyra Banks optužena za bizarno ponašanje

Bivša članica žirija popularnog realityja America’s Next Top Model, američka manekenka i televizijska zvijezda Janice Dickinson (71), iznijela je teške optužbe na račun voditeljice emisije, američke manekenke i poduzetnice Tyre Banks (52). Dickinson tvrdi da je tijekom snimanja emisije okrutnost prema natjecateljicama bila poticana kako bi se povećala gledanost.

Optužbe iznesene u dokumentarcu

Dickinson je o iskustvu progovorila u dokumentarnoj emisiji Dirty Rotten Scandals, u kojoj je izjavila da su producenti tražili da bude stroža prema natjecateljicama. Prema njezinim riječima, takav pristup poticao je napetu atmosferu, a pojedine situacije opisala je kao zastrašujuće za sudionice.

Foto: Profimedia

"Izderala se na jednu djevojku i bilo je toliko zastrašujuće da sam htjela ustati i zadržati je. Bila je još stroža prema crnim djevojkama u emisiji zbog natjecateljskog duha, ljubomore i činjenice da je bila starija od tih mladih žena. Uvijek je pokušavala biti neka stroga tinejdžerska mama djevojkama, ali nije ih poznavala i nije im pružala samopouzdanje.", rekla je Janice.

Kritike rada emisije

Reality show posljednjih godina trpi kritike dijela publike, osobito mlađih gledatelja, zbog načina na koji su natjecateljice bile prikazivane. Dickinson tvrdi da su djevojke nakon sudjelovanja odlazile iscrpljene i emocionalno pogođene, dok je, kako navodi, voditeljica profitirala od popularnosti emisije. Tyra Banks nije komentirala optužbe.

Rasprave među bivšim sudionicama

U dokumentarcu su se pojavile i bivše pobjednice emisije, uključujući američku manekenku Yoanna House i američku pjevačicu i manekenku Lisu D’Amato. One su dodatno potaknule raspravu o radnim uvjetima i iskustvima natjecateljica tijekom snimanja showa.

