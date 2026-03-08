FREEMAIL
UŽIVO OD 15:00 /

Hajduk na krcatom Poljudu traži spas! Hoće li Dinamo pobjedom riješiti prvenstvo?

Hajduk na krcatom Poljudu traži spas! Hoće li Dinamo pobjedom riješiti prvenstvo?
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr

8.3.2026.
10:04
Vehmir Džakmić
Ivo Cagalj/PIXSELL
25. kolo Supersport HNL
8.3.2026.
15:00
0
Hajduk
 
:
0
Dinamo
 

Najava utakmice

Treći ovosezonski derbi između HNK Hajduk Split i GNK Dinamo Zagreb igra se na Stadion Poljud u okviru 25. kola SuperSport HNL i mogao bi imati velik utjecaj na nastavak borbe za naslov.

Ako Hajduk slavi, smanjit će zaostatak za Dinamom na četiri boda. S druge strane, eventualna pobjeda gostiju momčadi trenera Mario Kovačević donijela bi čak deset bodova prednosti na vrhu ljestvice.

U dosadašnja dva derbija ove sezone Dinamo je bio uspješniji u Splitu s 2:0, dok je susret na Stadion Maksimir završio bez pobjednika (1:1).

Kovačević očekuje zahtjevnu utakmicu. “Hajduk će kod kuće igrati agresivno i napadački. Oni su nam jedini pravi konkurent ove sezone i sigurno se neće predati. Imaju igrače poput Marko Livaja, Ante Rebić i Rokas Pukštas koji mogu sami odlučiti utakmicu, ali vjerujem da ćemo se nametnuti”, rekao je.

S druge strane, trener Hajduka Garcia naglasio je kvalitetu suparnika. “Dinamo ima izuzetno jak kadar i praktički može složiti dvije vrlo kvalitetne momčadi. Imaju odličnog trenera, a na golu su i Ivan Filipović i Dominik Livaković. Livaković donosi iskustvo iz reprezentacije i pravi je vođa. Dinamo često pobjeđuje s velikom razlikom i jasno je da u klubu rade dobar posao.”

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?

komentara
