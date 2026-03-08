FREEMAIL
POLICIJA REKLA SVOJE /

Velike promjene za navijače Dinama u Splitu: Policija objavila nove upute

Velike promjene za navijače Dinama u Splitu: Policija objavila nove upute
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Domaćim navijačima koji dolaze izvan Splita savjetuje se izlazak s autoceste na naplatama Prgomet ili Vučevica

8.3.2026.
9:49
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
Hajduk danas od 15 sati na rasprodanom Stadionu Poljud dočekuje Dinamo Zagreb u derbiju 25. kola SuperSport HNL. Utakmica je proglašena susretom visokog rizika, pa je policija objavila posebne upute za navijače.

Za razliku od ranijih derbija, prihvat gostujućih navijača bit će organiziran na odmorištu Kozjak na autocesti A1, a ne na izlazu Dugopolje. Nakon pregleda policija će ih pod pratnjom odvesti do stadiona, a preporuka je da na odmorište stignu najkasnije do 12 sati kako bi na vrijeme ušli na Poljud.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr. 

Policija upozorava i na velike prometne gužve, posebno na A1 između Kozjaka i Dugopolja te na brzoj cesti Klis–Solin. Na cesti D1 moguć je poseban režim prometa, pa i privremena zatvaranja.

Domaćim navijačima koji dolaze izvan Splita savjetuje se izlazak s autoceste na naplatama Prgomet ili Vučevica te dolazak starom cestom Klis–Solin, dok se svima preporučuje raniji dolazak ili korištenje javnog prijevoza.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?

