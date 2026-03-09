Dvije ribe koje najavljuju globalne katastrofe nasukale se na obalu poznatog ljetovališta

Monica Pittenger prvo je primijetila svijetli, blješteći oblik u daljini u oceanu blizu obale u Cabo San Lucasu u Meksiku. Kako se stvorenje približavalo plaži, Monica i njezini prijatelji shvatili su da je drugačije od svega što su prije vidjeli. Bila je to riba veslač koja se naziva i riba sudnjeg dana. Podijelila je video trenutka na Instagramu objašnjavajući:

Foto: Instagram/weloveanimals_newsner i monicaandco/Screenshot

"Nisam vjerovala svojim očima. Bilo je to nešto iz fiktivnog filma. Nikada prije nisam vidjela ništa slično. Sjećam se samo da sam pomislila: 'Je li ovo stvarno?' I iskreno, kada sam vidjela drugu, postala sam malo nervozna. Što se događa? Ima ih dvije." Pittenger je rekla da je njezina sestra odmah požurila pomoći jer se činilo da je jedna od riba u nevolji.

Foto: Instagram/weloveanimals_newsner i monicaandco/Screenshot

"Reagirala je nevjerojatno brzo. Bacila mi je svoj telefon, piće i torbu i rekla: 'Drži ovo'", ispričala je. Obje ribe pogurali su natrag u ocean i promatrali još neko vrijeme kako bi bili sigurni da su otplivale. Dok su mnogi promatrači oklijevali jer nisu bili sigurni o kakvom je stvorenju riječ, Pittenger je rekla da su njezina sestra i još nekoliko ljudi pomogli gurnuti ribu natrag u vodu.

Sestra pokrenula akciju spašavanja

"Čim je vidjela da umire, počela ju je gurati natrag u more zajedno s ljudima koji su bili uz obalu", rekla je. Nekoliko trenutaka kasnije skupina je u blizini uočila još jednu ribu, što je dodatno povećalo zbunjenost.

Foto: Instagram/weloveanimals_newsner i monicaandco/Screenshot

Obje ribe na kraju su uspjele otplivati nakon što su ih usmjerili natrag u vodu, rekla je Pittenger te dodala da su još neko vrijeme ostali kako bi vidjeli hoće li se stvorenja vratiti.

Foto: Instagram/weloveanimals_newsner i monicaandco/Screenshot

"Nakon toga smo sjeli i pitali se što je to bilo. Počeli smo čitati o tome i shvatili koliko se to rijetko događa", kazala je i nastavila: "Bilo je to prilično cool iskustvo, ali i vrlo nestvarno."

Magovještaju katastrofe, potrese ili cunamije

Riba sudnjeg dana zapravo je riba veslač (Regalecus glesne), najduža koštunjača na svijetu koja može doseći i više od 11 metara duljine. Naziv "riba sudnjeg dana" potječe iz japanske legende, prema kojoj se ove ribe pojavljuju u plićaku ili se nasukavaju na obalu kao nagovještaj katastrofa, najčešće razornih potresa ili cunamija. Žive u oceanima, obično na dubinama između 200 i 1000 metara, zbog čega su susreti s njima iznimno rijetki.

Foto: Instagram/weloveanimals_newsner i monicaandco/Screenshot

Mit je postao globalno poznat nakon potresa u Fukushimi 2011., kada je prije katastrofe navodno primijećeno desetak ovih riba. Ipak, znanstvenici tvrde da nema dokazane korelacije između njihovog pojavljivanja i potresa, već da se u plićaku obično nađu zbog bolesti, dezorijentacije ili promjena u morskim strujama.

Iako je rijetka, srodna vrsta ili sam veslač povremeno se bilježi i u Jadranskom moru. Posljednjih mjeseci zabilježeno je nekoliko nasukavanja u Kaliforniji, Tasmaniji i Meksiku, što je ponovno potaknulo rasprave na društvenim mrežama o "lošim znakovima".

