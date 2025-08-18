Ribe sudnjeg dana isplivale na obalu: Dan kasnije Rusiju je pogodio razoran potres

Na obali Baja California Sur u Meksiku, René Villanueva pronašao je dva velika primjerka riba Regalecus glesne, poznatih i kao riba sudnjeg dana. Riječ je o gigantima dugima više od tri metra, koji su bili teško ozlijeđeni nakon napada morskog psa.

Dvije ribe, koje su odmah nakon pronalaska uginule pred njegovim očima, René je opisao kao nevjerojatan, ali tužan događaj, piše El Paso Times.

Glasnici iz morskih dubina

Ove ribe, poznate su kao jedne od najdužih koštanih riba na svijetu. Njihovo zmijoliko i vrpčasto tijelo može doseći duljinu do 17 metara, uz težinu od oko 270 kilograma. Izgledom podsjećaju na mitska bića — imaju srebrnkasto tijelo bez ljuski i izraženu crvenu leđnu peraju koja se proteže duž cijelog tijela, tvoreći karakterističnu krestu na glavi.

Ova vrsta može se naći na dubinama između 200 i 1000 metara, gdje se hrani planktonima i sitnim račićima. Zbog života u ekstremnim, teško dostupnim uvjetima, susreti s ovim organizmima su iznimno rijetki, a znanstvenici s Instituta Scripps svaki primjerak smatraju iznimno vrijednim i važnim za istraživanja.

Nakon izranjanja slijede potresi

Prema legendi, ove ribe povezane su s mitskim zmajskim bogom mora Ryūjinu i vjeruje se da izranjaju iz dubina kako bi ljudima poslale upozorenje o nadolazećim potresima.

Ovaj mit je dobio na važnosti nakon što je desetak ovih riba pronađeno na obalama Japana nekoliko mjeseci prije katastrofalnog potresa 2011. godine. Slične priče zabilježene su i prije potresa na Filipinima 2017. godine, što je dodatno potaknulo sumnju da te ribe mogu biti znakovi upozorenja.

Biologinja Fernanda Raygoza, koja je bila prisutna prilikom pronalaska, podsjetila je na popularno vjerovanje da pojavljivanje ovih morskih riba može biti znak za neobične ili nepredvidive događaje.

Zaista, dan nakon pronalaska riba, potresi su pogodili Rusiju, a diljem svijeta izdana su upozorenja na tsunamije. Ribe poput ovih izranjaju na površinu samo kada su pod stresom, bolesne ili nakon oluja i jakih morskih struja, što je razlog zašto njihov pronalazak u ovom području izaziva posebnu pažnju.

Studija iz 2019. godine objavljena u časopisu Bulletin of the Seismological Society of America nije pronašla statistički značajnu povezanost između pojave ovih riba i potresa. Stručnjaci ukazuju na to da ribe izlaze na površinu zbog bolesti, ozljeda ili promjena u okolišu. Jake morske struje, promjene temperature vode ili klimatski fenomeni poput El Niña mogu ih istjerati iz staništa.

