Čudo tehnologije: Mini AI uređaj ne treba SIM karticu i donosi radikalan zaokret

U svijetu u kojem pametni telefoni postaju sve veći i sličniji, tvrtka iKKO iz Hong Konga nudi radikalan zaokret. Njihov novi uređaj, MindOne, nije samo još jedan telefon; to je kompaktan alat veličine kreditne kartice dizajniran za fokus, produktivnost i globalnu povezanost.

MindOne pokreću dva operativna sustava koji rade u sinergiji. Osnovu čini certificirani Android 15, koji korisnicima omogućuje pristup svim omiljenim aplikacijama iz Google ekosustava, piše Design Boom.

Mini uređaj s besplatnim internetom

Pored njega, tu je i iKKO AI OS, posebno dizajnirano sučelje usmjereno na produktivnost. Ovaj "fokusirani" prostor, zaštićen zasebnom lozinkom, nudi alate poput prevođenja u stvarnom vremenu, automatskog sažimanja tekstova i glasovnih bilješki, bez reklama i ometanja. Prebacivanje između sustava je trenutačno i obavlja se dugim pritiskom na fizičku tipku, bez potrebe za ponovnim pokretanjem uređaja.

Najveći adut ovog telefona je ugrađeni virtualni SIM (vSIM) sustav nazvan NovaLink. On omogućuje besplatan pristup internetu za sve ugrađene AI funkcije u više od 60 zemalja, bez potrebe za fizičkom SIM karticom ili Wi-Fi mrežom. Za potpunu podatkovnu povezanost, korisnici mogu nadoplatiti pristup u više od 140 zemalja. Naravno, tu je i klasični utor za nano-SIM karticu. iKKO se svjesno odlučio za 4G+ tehnologiju umjesto 5G, prioritet dajući stabilnosti veze, manjoj potrošnji baterije i boljoj globalnoj kompatibilnosti.

S dimenzijama od samo 86x72 mm, MindOne je izuzetno prenosiv. Njegov 4,02-inčni AMOLED zaslon gotovo kvadratnog formata zaštićen je safirnim staklom otpornim na ogrebotine. Najinovativniji element dizajna je rotirajuća kamera. Umjesto više senzora različite kvalitete, MindOne koristi jedan vrhunski Sony senzor od 50 MP s optičkom stabilizacijom slike (OIS). Mehanizam omogućuje rotaciju do 180 stupnjeva pa ista kamera služi kao glavna i kao selfie kamera, osiguravajući beskompromisnu kvalitetu fotografija i videa u svakoj situaciji.

Za one kojima nedostaje fizička tipkovnica, iKKO nudi opcionalno magnetsko kućište s QWERTY tipkovnicom. Ono sadrži i dodatnu bateriju od 500 mAh te, za audiofile, visokokvalitetni DAC s 3,5 mm priključkom.

S cijenom od oko 350 eura, nudi jedinstvenu kombinaciju kompaktnosti, AI funkcionalnosti i globalne povezanosti koja ga izdvaja od konkurencije.

