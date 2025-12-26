Petero ljudi ozlijeđeno u strašnom sudaru dva auta: Objavljeno kako je došlo do nesreće

Teška prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno pet osoba, dogodila se na Božić oko 13 sati, na državnoj cesti D59 u Kistanjama kod Knina. Kako je jutros izvijestila policija, do nesreće je došlo kada je 33-godišnji vozač ušao u desni nepregledni zavoj i zbog neprilagođene brzine prešao u suprotnu prometnu traku i udario u auto.

"Prometna nesreća se dogodila tako da 33-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka iz smjera Kistanja u smjeru Rudela, ulaskom u desni nepregledni zavoj nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad upravljačem vozila i pritom prešao na prometnu traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega dolazi do sudara prednje strane njegovog vozila s prednjom stranom vozila njemačkih nacionalnih oznaka, kojim je upravljao 30-godišnji hrvatski državljanin", pojašnjavaju iz PU šibensko kninske.

Putnici teško ozlijeđeni

Obojici vozača konstatirane su lakše tjelesne ozljede. Putnici iz vozila 30-godišnjeg vozača zadobili su teže ozljede: 59-godišnjakinja i 31-godišnja putnica teško su ozlijeđene, dok je 34-godišnjakinja lakše ozlijeđena.

Zbog težine ozljeda, 31-godišnja putnica prebačena je u Split na daljnje liječenje. Svi ozlijeđeni zadržani su u bolnici.

Za vrijeme očevida, cesta D59 bila je zatvorena od 13.25 do 15.40 sati. Protiv 33-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće.

