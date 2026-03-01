Strašna nesreća u Dicmu, djevojke od 17 i 19 godina bore se za život! Još dvije teško ozlijeđene

Četiri ženske osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se dogodila u Dicmu. Njihov je automobil sletio s ceste na izlazu iz Dicma na strani prema Sinju, a automobil je završio na krovu, piše Slobodna Dalmacija.

Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci iz DVD-a Dicmo i JVP-a Sinj, kao i policija te timovi hitne medicinske pomoći.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su informacije o nesreći.

"U 11:45 u Dicmu dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedno vozilo izletjelo izvan kolnika. Četiri osobe zatražile su liječničku pomoć. Na mjestu događaja policijski službenici obavljaju očevid, a promet se odvija jednim kolničkim trakom, uz regulaciju policijskih službenika na terenu", priopćila je tada policija.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, dvije su djevojke zadobile ozljede opasne po život. Radi se o jednoj punoljetnoj osobi (2007. godište) i jednoj maloljetnici (2009. godište) koje su s teškim višestrukim ozljedama hospitalizirane na Jedinici intenzivnog liječenja.

Druge dvije putnice, obje maloljetne (2008. godište), također su teško ozlijeđene, no njihovo je stanje trenutačno stabilno. Medicinska obrada svih ozlijeđenih i dalje je u tijeku.