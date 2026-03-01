Predsjednik Rijeke nalazi se u Dubaiju usred ratom pogođenih zona: 'Dobro sam'

Predsjednik Rijeke, Damir Mišković, ovih dana nalazi se u nezavidnoj situaciji u Dubaiju, gdje je trenutno sa svojom obitelji, kako navodi Novi list.

Svake godine poslovne obveze odvode ga na nekoliko mjeseci u njegovu rezidenciju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali napad Sjedinjenih Država na Iran značio je da su iranski projektili padali upravo po Dubaiju, donoseći trenutke straha i nesigurnosti.

Na pitanje kako su on i obitelj te koliko su udaljeni od najopasnijih udara, Mišković je kratko odgovorio:

'Dobro je, dobro smo!'

Zračni promet je zbog situacije potpuno obustavljen, a nebo iznad UAE više ne podsjeća na svakodnevicu s nekoliko stotina polijetanja i slijetanja civilnih zrakoplova. Zračni prostor zatvorili su i susjedni Katar, Jordan i Irak, dok vlasti u Dubaiju savjetuju građanima da izbjegavaju otvorene prostore dok gradom odjekuju eksplozije.

Zračne luke u Bejrutu, Izraelu, Tel Avivu i Ammanu također su zatvorene, dok Dubai International Airport, inače najprometnija zračna luka na svijetu, stoji potpuno paraliziran.

