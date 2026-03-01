Iran nakon Hameneija: Može li islamski režim preživjeti smrt čovjeka koji je vladao 37 godina?

Smrt iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija mogla bi biti najveća prijetnja iranskom islamističkom režimu u njegovih gotovo 50 godina, ali to ne znači nužno i brz kraj teokracije koja kontrolira zemlju, piše Politico.

Vrhovni vođa vodio je Islamsku Republiku 37 godina.

Iako Iran ima izabranog predsjednika, Masuda Pezeškijana, stvarna moć leži u rukama njegova vrhovnog vođe. Sadašnji režim doživio je samo još jednu promjenu moći ovih razmjera - nakon smrti osnivača Islamske Republike, ajatolaha Ruholaha Homeinija 1989. godine.

Hamenei, koji je smaknut u subotu, što su potvrdili iranski državni mediji, još nema očiglednog nasljednika. Godinama je bivši predsjednik Ebrahim Raisi bio favorit za Hameneijevu zamjenu nakon smrti vrhovnog vođe, ali je poginuo u padu helikoptera 2024. godine.

Sin kao nasljednik?

Otad se o sinu ubijenog vrhovnog vođe, Modžtabi Hameneiju, govori kao o jednom od mogućih nasljednika. Smatra ga se figurom s velikim utjecajem iza kulisa, i vjeruje se da igra važnu ulogu u upravljanju bogatstvom svog oca. Ali Modžtaba nije jedini. Hamenei je navodno tijekom 12-dnevnog rata u lipnju prošle godine odabrao tri kandidata koji bi mogli zauzeti njegovo mjesto. No, njihova imena nisu javno objavljena.

Neizvjesnost oko nasljeđivanja mogla bi stvoriti priliku za protivnike režima. U videosnimkama najave američkih napada na Iran u subotu, Donald Trump je pozvao iranske građane da iskoriste trenutak za rušenje režima.

"Kad zgotovimo, preuzmite svoju vladu. Bit će na vama da je preuzmete. Ovo će vjerojatno biti vaša jedina prilika u nekoliko generacija“, poziva američki predsjednik.

No teokracija kojoj je Hamenei bio na čelu pokazala se otpornom na brojne izazove, od masovnog ustanka 2009. - zbog optužbi za izbornu prijevaru - do nedavnih prosvjeda diljem zemlje koji su pokušavali srušiti režim, a koji su u siječnju dobili Trumpovu podršku, koje je onda iranska vlada u krvi ugušila.

Režim pokazao spremnost

"Iran poslije Hameneija nije nužno Iran poslije Islamske Republike“, rekao je Behnam Ben Taleblu, iz odjela za Iran u Zakladi za obranu demokracija.

"Islamska Republika uspjela je preživjeti značajan domaći i strani pritisak", kaže znanstvenik.

Tvrdi da je iranska vlada preživjela djelujući "strateški u sivoj zoni“, ističući sposobnost Teherana da godinama održava svoj nuklearni i balistički raketni program unatoč međunarodnim zahtjevima i prosvjedima. Režim je također pokazao spremnost da se obračuna sa svojim građanima i nasilno uguši prosvjede opet i opet.

U vrijeme svog mandata ajatolaha, Hamenei je upravljao rastućom mrežom regionalnih posrednika koji su počinjavali nasilje nad američkim trupama i njihovim saveznicima diljem Bliskog istoka. Kod kuće je Hameneijev režim čvrsto držao iranski narod pod kontrolom, pri čemu je ozbiljno ograničavao individualne slobode, posebno za žene i neke manjinske skupine.

Hameneijeva represija izazivala više puta u 37 godina reakcije iranskih građana. Kako je svaki izljev nezadovoljstva rastao, tako je rasla i brutalnost vladina odgovora. U prosincu su vladine snage ubile tisuće prosvjednika i uhitile desetke tisuća.

Pahlavi se nudi

Postoje oni koji su spremni intervenirati ako režim padne. Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, brzo je objavio vlastitu izjavu ubrzo nakon početka napada. Režim se "urušava", rekao je Pahlavi na društvenim mrežama, hvaleći Trumpa za "humanitarnu intervenciju", kako ju je nazvao.

"Međutim, unatoč toj pomoći, konačnu pobjedu ipak ćemo postići mi. Mi, narod Irana, završit ćemo zadatak u ovoj posljednjoj bitci. Vrijeme povratka na ulice se bliži", poručio je Pahlavi.

Pahlavi, koji živi u SAD-u, nastojao se pozicionirati kao glavni vođa oporbe islamističkom režimu, iako stupanj podrške među Irancima prognanom prijestolonasljedniku nije jasan.

U nedostatku jasne tranzicije vlasti, iranska elitna vojna snaga, Revolucionarna garda (IRGC), mogla bi preuzeti vodstvo.

Privremeni vođa

Ako je Trumpova subotnja objava na Truth Socialu u kojoj je izjavio da je Hamenei ubijen, ikakav pokazatelj predsjednikova razmišljanja, administracija se možda nada tranziciji vodstva u Iranu u stilu Venezuele, tražeći figuru sličnu privremenoj predsjednici Delcy Rodriguez, koja će izaći iz redova IRGC-a.

"Nadamo se da će se IRGC i policija mirno spojiti s iranskim domoljubima i raditi zajedno kao jedno kako bi vratili zemlji sjaj koji zaslužuje“, napisao je Trump u svojoj objavi.

Potpuna vlast pod tvrdokornim generalima IRGC-a vjerojatno bi značila nastavak represije u Iranu pod vojnom strukturom - i vladu oštro protiv SAD-a, koja bi i dalje mogla izazvati kaos u regiji.

Tijekom saslušanja u Odboru za vanjske odnose Senata u siječnju, državni tajnik Marco Rubio priznao je da u slučaju Hameneijeve smrti "nitko ne zna tko bi preuzeo“ uzde vlasti u zemlji.

"To je otvoreno pitanje“, rekao je Rubio tada senatorima.

