Kako je točno otkriven ajatolah? Ovo je pozadina napada: CIA i Mossad mjesecima pripremali ubojstvo

Izraelska vojska objavila je dodatne pojedinosti o jučerašnjim zračnim udarima u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei. U službenom priopćenju Izraelskih obrambenih snaga (IDF) stoji kako su njihove postrojbe likvidirale Hameneija, što je u međuvremenu službeno potvrđeno i iz Teherana.

Prema navodima IDF-a, operacija je izvršena uz vrhunsku koordinaciju CIA-e i Mossada.

"Zračne snage, vođene preciznim obavještajnim podacima Vojne obavještajne službe i u bliskoj suradnji s Mossadom, pogodile su kompleks vodstva u samom srcu Teherana", stoji u objavi. U trenutku napada, Hamenei se nalazio u objektu s drugim visokim dužnosnicima.

CIA mjesecima pratila ajatolaha

Novi detalji, o kojima je izvijestio The New York Times, pozivaju se na izvore bliske obavještajnoj službi. Prema njihovim informacijama, CIA je mjesecima pratila Hameneija, usavršavajući saznanja o njegovim sigurnosnim obrascima i kretanju.

Prijelomni trenutak dogodio se kada su operativci doznali da je Hamenei sazvao hitan sastanak visokih dužnosnika u subotu ujutro, umjesto navečer kako se prvotno pretpostavljalo.

SAD i Izrael su, primivši ove informacije, odlučili drastično ubrzati operaciju. Iako je napad prvotno planiran pod okriljem noći, vrijeme je pomaknuto na 9:40 po teheranskom vremenu kako bi se iskoristila prilika dok je cijeli iranski vrh bio na jednoj lokaciji.

'Nije mogao ništa'

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je noćas da je vrhovni vođa ubijen nakon što su obavještajne službe uspješno ušle u trag njegovu kretanju. Trump je poručio kako Hamenei i suradnici "nisu mogli ništa učiniti" te da je napad bio munjevit.

"Nije mogao ništa protiv naših obavještajnih podataka i visoko sofisticiranih sustava praćenja. Blisko smo surađivali sa Izraelom, ni on ni drugi vođe koji su ubijeni zajedno s njim nisu mogli ništa učiniti“, poručio je Trump.

