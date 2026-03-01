Krvavi Mjesec ove godine stiže na poseban datum: Ovim znakovima mijenja se život iz temelja

Početak ožujka 2026. godine donosi nam rijedak i moćan nebeski događaj. Na, za mnoge, magičan datum 3. ožujka, dogodit će se potpuna pomrčina Mjeseca u znaku djevice, fenomen poznat i kao "Krvavi Mjesec" zbog crvenkaste nijanse koju naš satelit poprima.

Ova pomrčina nije samo vizualni spektakl, već i astrološki iznimno značajan trenutak koji označava kulminaciju, otpuštanje i emocionalno pročišćenje.

Budući da se događa na osi Djevica-Ribe, u fokus stavlja teme zdravlja, reda, intuicije i duhovnosti, pozivajući nas da napravimo inventuru svojih života i oslobodimo se svega što nas više ne podržava.

Kozmičko vrijeme za veliko čišćenje

Za razliku od uobičajenih punih Mjeseca koji preplavljuju nebo svjetlošću, lunarna pomrčina donosi prigušenje, bacajući sjenu koja našu pažnju usmjerava prema unutra. To je vrijeme kada na površinu izlaze stvari koje su dugo bile potisnute, ignorirane ili su djelovale iz pozadine.

Pomrčina u Djevici ima prizemljen i precizan karakter. Djevica je znak koji se bavi analizom, brigom o detaljima, zdravljem i svakodnevnim rutinama koje održavaju sustave funkcionalnima. Stoga, ovaj nebeski događaj djeluje kao svojevrsni kozmički kontrolni pregled, osvjetljavajući sve ono što je postalo neučinkovito, nezdravo ili neodrživo u našim životima.

Naglasak je na posljedicama, a ne na dramatičnim prekidima. Polako ćemo postajati svjesni tihe cijene koju plaćamo zbog prekomjernog rada, zanemarenih obaveza i uloga koje održavamo iz navike, a ne iz stvarne želje.

Tema otpuštanja je ključna, a ova pomrčina traži od nas da se oslobodimo unutarnjeg kritičara, perfekcionizma i uvjerenja da moramo sve imati pod kontrolom prije nego što napravimo ijedan korak naprijed.

Foto: Shutterstock

Utjecaj na sve znakove

Energija pomrčine bit će intenzivna i mnogi će osjećati pojačane emocije, umor, ali i iznenadne bljeskove spoznaja. Astrolozi savjetuju da se u danima oko trećeg ožujka izbjegavaju donošenja velikih i ishitrenih odluka.

Informacije mogu biti nejasne ili obojene snažnim emocijama, stoga je mudrije promatrati, odmarati se i dopustiti svemiru da nam pokaže put. Umjesto forsiranja i manifestiranja, preporučuje se meditacija, vođenje dnevnika i nježna briga o sebi.

Ipak, prisutnost Jupitera u Raku pruža stabilizirajući utjecaj. On nudi širu perspektivu i podršku, pomažući nam da emocionalne reakcije smjestimo u veću priču o oporavku, učenju i rastu.

Olakšanje neće doći iz novih velikih planova, već iz stvaranja prostora, pojednostavljivanja i iskrenog sagledavanja onoga što se više ne može nositi.

Četiri znaka u fokusu pomrčine

Iako će svi osjetiti utjecaj ovog tranzita, četiri promjenjiva znaka naći će se u epicentru zbivanja. To su Djevica, Ribe, Blizanci i Strijelac, kao i svi oni s podznakom ili osobnim planetima između osmog i osamnaestog stupnja ovih znakova.

Djevica

Kako se pomrčina događa upravo u vašem znaku, ovo je za vas duboko osobno razdoblje transformacije. U fokusu su vaš identitet, način na koji se predstavljate svijetu i vaša tjelesnost.

Osjetit ćete snažnu potrebu da se oslobodite verzije sebe koja se temelji na pretjeranom ugađanju drugima, samokritici i perfekcionizmu.

Ovo je karmičko otpuštanje persona koje ste nosili i poziv da otkrijete tko ste uistinu ispod svih slojeva očekivanja. Vrijeme je da postavite zdrave granice i stavite vlastite potrebe na prvo mjesto.

Ribe

Sunce se nalazi u vašem znaku, nasuprot pomračenom Mjesecu, što stavlja ogroman naglasak na vaše partnerske odnose. Ovo je prijeloman trenutak za sve veze "jedan na jedan", bilo da su romantične ili poslovne. Moguće su iznenadne spoznaje o partneru ili dinamici odnosa.

Svemir vas tjera da se suočite s istinom o tome dajete li previše sebe i gubite li se u tuđim potrebama. Ravnoteža između duhovnih potreba i praktičnih obaveza u vezi bit će ključna za vaš daljnji put.

Foto: ChatGPT

Blizanci

Ova pomrčina aktivira vaš sektor doma, obitelji, korijena i unutarnje sigurnosti. Očekujte promjene i razrješenja unutar privatnog života. Teme vezane za mjesto stanovanja, obiteljske odnose ili duboko ukorijenjene emocionalne obrasce iz djetinjstva dolaze u prvi plan.

Možda ćete donijeti odluku o preseljenju, renovaciji ili ćete napokon riješiti dugogodišnji obiteljski problem. Fokus je na otpuštanju naslijeđenih tereta kako biste mogli izgraditi temelje koji vam pružaju istinski osjećaj sigurnosti.

Strijelac

Vaš sektor karijere, javnog imidža i životnog poziva bit će pod svjetlima reflektora. Jedan važan profesionalni projekt mogao bi doći do svog vrhunca ili završetka.

S druge strane, mogli biste shvatiti da smjer kojim idete više nije u skladu s vašom istinskom svrhom. Ovo je vrijeme za sudbinske promjene u karijeri i preispitivanje uloge koju imate u javnosti.

Otpustite ambicije koje su ukorijenjene u potrebi za dokazivanjem i redefinirajte uspjeh prema vlastitim mjerilima.