Retrogradni Merkur odvest će ove znakove u financijski ponor: Novac će im doslovce ispariti

Pripremite se za tri tjedna kozmičke turbulencije jer nam stiže prvi retrogradni Merkur u 2026. godini. Od 26. veljače do 20. ožujka, planet komunikacije, tehnologije i putovanja kretat će se prividno unatrag, i to u sanjivom i kaotičnom znaku Riba.

Ovo razdoblje poznato je po izazivanju nesporazuma, tehničkih kvarova i općenitih zastoja, no kada se odvija u vodenom znaku Riba, njegova energija postaje još neuhvatljivija.

Granice između stvarnosti i iluzije postaju zamagljene, a intuicija, iako pojačana, može nas lako odvesti na krivi put, osobito kada je riječ o važnim odlukama.

Merkur se u Ribama osjeća kao u egzilu; njegova analitička i logička priroda bori se s fluidnom i emocionalnom energijom ovog znaka. Rezultat je mentalna magla, sklonost samozavaravanju i poteškoće u donošenju jasnih odluka.

Upravo zbog toga, ovo je jedno od najizazovnijih razdoblja za financijsko planiranje. Iako će svi osjetiti utjecaj, astrolozi upozoravaju da će se četiri horoskopska znaka suočiti s najvećim financijskim rizicima i izazovima.

Vodenjak: Novčanik na izravnom udaru

Vodenjaci će se naći na prvoj liniji ovog kozmičkog udara jer se retrogradni Merkur kreće kroz njihovu drugu kuću, koja upravlja osobnim financijama, imovinom i osjećajem vrijednosti.

Ovo znači da će se svi tipični problemi retrogradnog Merkura izravno odraziti na njihov bankovni račun. Mogući su iznenadni i neplanirani troškovi koji će uzdrmati njihov budžet, kašnjenja u isplatama plaće ili honorara, kao i zbunjujuće pogreške u bankovnim transakcijama. Sklonost Vodenjaka prema novim tehnologijama sada bi ih mogla skupo stajati.

Ovo je najgore moguće vrijeme za kupnju novog mobitela, računala ili bilo kojeg skupog uređaja jer su kvarovi i skriveni nedostaci gotovo zajamčeni.

Savjet je da se suzdrže od svih većih investicija i impulzivnih kupnji. Umjesto toga, ovo je idealno vrijeme za detaljnu reviziju troškova i izradu strogog plana štednje. Pažljivo pratite svoje financije kako biste izbjegli nepotrebne probleme.

Foto: Shutterstock

Lav: Duhovi financijske prošlosti se vraćaju

Za ponosne lavove, drama se odvija u njihovoj osmoj kući, sektoru koji vlada zajedničkim resursima, dugovima, porezima, kreditima i nasljedstvom. Retrogradni Merkur ovdje će na površinu izvući sve neriješene financijske repove. Mogu se pojaviti komplikacije vezane uz stare kredite, zaboravljene dugove ili pogreške u poreznim prijavama iz prošlosti.

Ako dijelite financije s partnerom, mogući su nesporazumi oko zajedničkog novca i ulaganja. Nije isključeno da revizija starih dokumenata otkrije propuste koji sada dolaze na naplatu.

Ovo razdoblje donosi priliku da se konačno riješe zaostalih obveza i zatvore stara poglavlja, ali je izuzetno nepovoljno za ulazak u nove financijske obveze. Podizanje novih kredita, ulazak u zajednička ulaganja ili potpisivanje bilo kakvih ugovora o pozajmicama treba odgoditi pod svaku cijenu. Tajne vezane uz novac sada lako mogu isplivati na vidjelo.

Rak: Skupi nesporazumi na putu

Osjetljivi rakovi mogli bi se naći u financijskim problemima zbog Merkurovog utjecaja na njihovu devetu kuću putovanja, obrazovanja i administracije. Iako ova kuća nije izravno vezana za novac, tijekom ovog tranzita postaje izvor potencijalnih gubitaka.

Postoji velika vjerojatnost problema s rezervacijama letova ili smještaja, što može dovesti do dodatnih troškova. Problemi s dokumentacijom, poput viza ili putovnica, također mogu zakomplicirati planove i isprazniti novčanik. Rakovi bi trebali biti posebno oprezni s impulzivnim odlukama o putovanjima ili upisivanju skupih tečajeva jer ono što se sada čini kao sjajna ideja, kasnije bi se moglo pokazati kao financijska zamka.

Prije bilo kakve uplate ili potpisivanja ugovora, ključno je provjeriti sve detalje, čak i one najsitnije. Razmislite o putnom osiguranju kao nužnoj mjeri opreza.

Foto: Shutterstock

Škorpion: Intuicija vara, a računi se gomilaju

Škorpioni su poznati po svojoj snažnoj intuiciji, no tijekom retrogradnog Merkura u Ribama, njihov unutarnji kompas mogao bi biti potpuno poremećen.

Retrogradnost će potaknuti škorpione na duboku introspekciju, ali će istovremeno stvoriti konfuziju u praktičnim stvarima, osobito financijama. Morat će pronaći ravnotežu između snažnih emocija i racionalnog upravljanja novcem, što će biti velik izazov.

Mogući su gubici zbog nepažnje, previda u računima ili prevelikog oslanjanja na osjećaj umjesto na provjerene činjenice. Ovo je vrijeme kada je nužno detaljno analizirati svaki račun i investicijski plan.

Poseban oprez savjetuje se ako se pojavi netko iz prošlosti s primamljivom poslovnom ponudom. Koliko god se činilo privlačno, velika je vjerojatnost da situacija nije onakva kakvom se prikazuje i da iza ponude stoje skriveni motivi ili rizici.