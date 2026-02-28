Novi trener Torina: 'Vlašić me posebno impresionirao uživo, može igrati na svim pozicijama'

Na konferenciji za novinare održanoj uoči utakmice protiv Lazija, novi trener Torina, Roberto D'Aversa, ostavio je neke naznake o tome kakva će njegova momčad biti u svojim prvim nastupima, a posebno istaknuo hrvatskog igrača.

"Nikola Vlašić je kompletan igrač; vidio sam ga u utakmicama protiv Rome. Kada sastavljate postave, razmišljate i o kompletnosti i što nam može donijeti prednosti. Casadei je dobar u prodorima, Prati je dobar u dodavanjima, a tu su i kompletni igrači poput Vlašića koji mogu igrati na svim pozicijama. Čak je i Anjorin, prošle godine, u sustavu s dva veznjaka i dva ofenzivna veznjaka, mogao igrati oboje. Svaki trener mora staviti igrača u poziciju da pruži najbolje rezultate."

Hoće li Prati igrati?

"Jedino ime koje ću dati u veznom redu je Vlašić."

O tome tome jesu li ga neki igrači na treningu natjerali da vidi nešto drugačije nego na utakmicama.

"Jedno je gledati na televiziji, a drugo trenirati. Tada shvatiš koliko je igrač dobar ili nije. Postoji potencijal i postižu impresivne brzine. Vlašić me još više impresionirao uživo. Sada je na meni i osoblju da izvučemo najbolje iz svakog pojedinca. Ali momčad je ta koja izvlači ono najbolje iz svakog pojedinca."

